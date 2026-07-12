El secreto de Martha Stewart para mantenerse joven a sus 84 años: "No paro durante 45 minutos"

Martha Stewart tiene 84 años, pero su vitalidad y hábitos saludables se mantienen intactos. La famosa presentadora de televisión reveló cómo es su rutina de actividad física y los secretos para conservar la movilidad y mantenerse independiente.

Así es la rutina diaria de Martha Stewart para mantenerse saludable y joven

Stewart señaló que su gran secreto es levantarse temprano: su día comienza a las 5.45 am porque se despierta con tiempo para desayunar y prepararse antes de ir a entrenar. “Voy al gimnasio todas las mañanas a las 6.30, así que tengo que salir de casa a las 6.15. Pongo la alarma a las 5.45, lo que me da tiempo para bañarme y preparar un capuchino para mí y otro para mi chofer”, explicó en la serie In Bed with Paige DeSorbo.

Sin embargo, la cantidad de actividad física que realiza varía según el día de la semana. Los lunes, miércoles y viernes hace pilates, tanto sobre el mat como en el reformer. “Hago un programa muy intenso y no paro durante 45 minutos”, aseguró.

Mientras que los martes y jueves entrena la fuerza junto a personal trainer. En esta variante usa mancuernas y diferentes máquinas. "Puede que ya no tenga tanta energía como antes, pero estoy bastante bien. La cantidad de peso y el equipamiento que uso son prácticamente los mismos de siempre, así que tengo fuerza. Soy muy fuerte”, remarcó.

Al terminar la actividad física, realiza estiramientos de yoga para aliviar molestias musculares y postulares que, según apuntó, suele sufrir por pasar muchas horas sentada o en viajes.

Qué otras actividades realiza Stewart para conservar su movilidad

La empresaria señaló que la clave para conservar la lucidez y su autonomía es la constancia. Además de hacer actividad física, se mantiene en movimiento en otros momentos del día. "Me dedico mucho a la jardinería y voy a trabajar a Nueva York casi cinco días a la semana o viajo”, destacó.