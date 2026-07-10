El 9 de Julio marcó un nuevo episodio de la tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Si bien compartieron la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán, estuvieron separados y con agendas diferenciadas. La Vicepresidenta se quedó en la provincia, donde, entre otras actividades, se reunió con las autoridades del Ingenio La Florida. En ese marco, la titular del Senado prometió apoyar una iniciativa que el gobierno del Presidente no puso como su prioridad para La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso.

Según replicó el diario La Gaceta de Tucumán, Villarruel escuchó los planteos del sector y manifestó su compromiso de recibir a los representantes de la actividad para continuar trabajando sobre estas problemáticas. Además, expresó su voluntad de impulsar el tratamiento de la Ley de Biocombustibles, una iniciativa considerada estratégica por la agroindustria sucroalcoholera y por las provincias productoras de bioetanol.

La agenda del Gobierno en el Congreso

Hace dos semanas, luego de la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete, Javier y Karina Milei plantearon los lineamientos de la nueva agenda del oficialismo. Entre los proyectos mencionados, no se incluía el de la ley de Biocombustibles.

En la comisión de Minería, Energía y Combustible y Hacienda y Presupuesto del Senado se debatió en dos reuniones plenarias un proyecto de ley de Biocombustibles, que reforma la actual 26.740 de Marco Regulatorio.

El texto tiene como autora a la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich; curiosamente, alguien con quien Villarruel mantiene una relación tensa. Tras esas dos reuniones plenarias, la titular del bloque no logró adhesiones de los aliados de la Casa Rosada. "Sigue frenada", comentaron desde el entorno de un senador mileísta ante la consulta de El Destape.

La primera reunión plenaria, del 3 de junio, contó con la exposición de representantes del Ejecutivo, Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación y Horacio Federico Veller, subsecretario de Combustibles Líquidos de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía. El proyecto implica un aumento del corte obligatorio en 2,5% en el biodiesel y en un 3% en el etanol.