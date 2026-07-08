Villarruel calienta la previa del encuentro con Milei con una crítica poco velada: "Intereses foráneos"

A horas de que se reencuentre con Javier Milei en la víspera del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán, Victoria Villarruel se adelantó y publicó una nota de opinión en un diario de esa provincia. En el marco de la celebración de un nuevo Día de la Independencia, la Vicepresidenta planteó, en un tiro por elevación a las políticas del Presidente de apertura indiscriminada de la economía y alineamiento total con Estados Unidos, que "la defensa y el desarrollo del país no pueden quedar condicionados por la voluntad de ningún interés extranjero".

La Vicepresidenta publicó una nota de opinión en el diario La Gaceta de Tucumán titulada "conducir nuestro propio destino: el mandato del 9 de Julio", en la previa a la conmemoración del Día de la Independencia.

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En el texto señaló que "hoy, en pleno siglo XXI" Argentina "reedita el mismo dilema político de 1816", en el que "la libertad no es una abstracción; se encarna en la soberanía concreta de la Nación sobre sus decisiones y sus recursos" y "la independencia no es un estatus formal, sino una construcción diaria que se edifica exclusivamente sobre los cimientos de la soberanía".

"Difícilmente podamos hablar de una verdadera libertad si nuestra agenda legislativa se limita a subordinar el diseño de nuestro marco jurídico a normativas o intereses foráneos", afirmó la titular del Senado, en un tiro por elevación al gobierno que impulsa medidas como el RIGI y Super RIGI y la Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El texto de Villarruel señaló que la Argentina se plantea "desafíos inéditos" como el de la "soberanía tecnológica y la dignidad humana". Según planteó: "Enfrentamos un cambio de época que no es meramente técnico, sino antropológico".

"El avance tecnológico debe estar al servicio de la persona humana y del bien común. En el plano económico y social, esto implica que la innovación debe tener como norte el desarrollo humano integral, la producción nacional y la creación de fuentes de trabajo digno para nuestro pueblo", afirmó, en lo que se lee como un contrapunto con la búsqueda de inversiones de los tecnorricos y empresas de inteligencia artificial por parte de Milei.

El otro desafío es la "soberanía sobre nuestros recursos", en el que planteó que "la defensa y el desarrollo del país no pueden quedar condicionados por la voluntad de ningún interés extranjero", en un cuestionamiento al vía libre de la administración Milei a los ejercicios en conjunto con tropas estadounidenses en suelo argentino.

Villarruel en el acto por el Día de la Bandera

"Desde la histórica zafra tucumana, donde toda una provincia entrelaza su destino en un ejemplo vivo de producción regional, hasta nuestros recursos energéticos, mineros y tecnológicos, la riqueza de nuestra tierra y de nuestro trabajo no representa un botín de corto plazo para la especulación, sino el motor irrenunciable del arraigo federal, la industrialización y la grandeza nacional", lanzó.

Hacia el cierre, Villarruel llamó "a evocar las reservas de patriotismo de nuestro pueblo: a nuestros técnicos, científicos, trabajadores, empresarios y jóvenes, para volver a concebir el esfuerzo cotidiano como la forma más alta de defensa nacional".

"Seamos capaces, como los hombres de Tucumán, de escuchar esa voz imperiosa de la Patria que supera todo cálculo transaccional. Construyamos entre todos un orden legal soberano y valiente que ponga los recursos al servicio del desarrollo de nuestras familias y del suelo sagrado que habitamos", remarcó.

Los ex compañeros de fórmula, enfrentados casi desde que asumieron como presidente y vice, se volverán a ver las caras esta noche en la Casa Histórica de Tucumán, sede de la declaración de la independencia argentina, en acto de vigilia de la conmemoración del 9 de julio. El acto fue organizado por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. “Tucumán no excluye a nadie", había afirmado el mandatario, sobre el evento que se hará este 8 de julio en la Casa Histórica.

"Estarán distanciados en lugares distintos frente a casa histórica", adelantaron fuentes de la Gobernación ante la consulta de El Destape. Se replicaría lo que pasó el mes pasado en el acto del Día de la Bandera en Rosario, en el que la Vicepresidenta también fue ubicada en un sector, alejada del Presidente, junto a funcionarios del Gobierno de Santa Fe.

Además de criticar al entonces jefe de gabinete, el cuestionado Manuel Adorni, Villarruel le dedicó un gesto al líder de La Libertad Avanza; le dio la espalda cuando sonó el himno.