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Un electorado en tercios, con un sector indefinido que reclama orden y defensa de la propiedad privada

08 de julio, 2026 | 00.05

El perfil ideológico de los argentinos aparece dividido en tres tercios: un sector liberal/conservador, que alcanza el 36%; otro progresista/estatista, apenas por debajo con el 34%; y, entre ambos, un segmento indefinido o mixto, clave para definir elecciones en primera o segunda vuelta. Menos ideologizado, ese tercio reclama orden y defiende con fuerza la propiedad privada, aunque no adhiere a una desregulación económica salvaje al estilo libertario ni acompaña la batalla cultural ultra de Javier Milei. Se trata de un electorado más reactivo a temas puntuales y a estados de ánimo del momento que a definiciones ideológicas firmes.

Los datos surgen de un adelanto del último sondeo realizado por la consultora QMonitor que midió el clima político, económico y social entre el 5 y el 25 de junio. En los balotajes las sociedades aparecen divididas en mitades -acaba de suceder en Perú y en Colombia-, pero en el caso argentino existe un fraccionamiento en tercios. Por poco, el más numeroso hoy es el que se define como liberal/conservador pleno, el núcleo duro de respaldo a Milei. El 91,7% de los integrantes de este sector se idetnfica con La Libertad Avanza, el PRO o la UCR. Además, un 87% aprueba la gestión de Milei y un 84% votó a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre pasado.

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Se trata de un bloque definido y coherente con un ideario que agrupa la libertad de mercado, un Estado reducido a su mínima expresión, un reclamo de orden y mano dura junto con un tradicionalismo moral, todas proclamas que coinciden con el ideario de Milei. Su contracara, a apenas dos puntos de distancia, es el sector que el sondeo califica como progresista/estatista pleno que en un 99% rechaza la actual gestión. Un 78,6% eligieron a Fuerza Patria en las elecciones legislativas y un 74,7% se identifica con el peronismo/kirchnerismo. 

 

 

 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).

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