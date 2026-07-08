¿Caputo es un broker-ministro vendehúmos?

El programa financiero sólo se podrá cumplir si el riesgo país continúa bajando, que el Tesoro pueda renovar y ampliar la deuda en dólares emitida en el mercado local. Imagen: Chat GPT.

El gobierno de Milei tiene la virtud de presentar los fracasos como logros y cuenta con la suerte de que un amplio dispositivo empresarial y mediático de derecha convalide esta inversión del sentido. Son varias las variables económicas que registran resultados de mediocres a malos, pero el relato oficial igualmente las presenta con sesgo favorable. Al respecto, uno de los casos notables es la capacidad de pago de la deuda. El equipo económico presentó, en una conferencia de prensa, el plan financiero 2026/2027 para mostrar que cuenta con los dólares para pagar todos los vencimientos de ese período. En realidad, no los tiene.

El politólogo Nicolás Tereschuk presentó un hilo en su cuenta de la red X ilustrativo sobre las veces en que el ministro de Economía, Luis Caputo, informó que tenía los dólares para cubrir los vencimientos “y después no los tenía”. La secuencia es impresionante:

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En marzo de 2018 anunció que no necesitaba salir al mercado y que no iba haber problema; pocas semanas después se destruyó el plan de Macri, que tuvo que salir en forma desesperada a solicitar un préstamo inédito al Fondo Monetario Internacional.

anunció que no necesitaba salir al mercado y que no iba haber problema; pocas semanas después se destruyó el plan de Macri, que tuvo que salir en forma desesperada a solicitar un préstamo inédito al Fondo Monetario Internacional. En julio de 2024 aseguró que tenía los dólares para los pagos hasta 2026. Después tuvo que salir, nuevamente, a pedir rescates millonarios al FMI y al Tesoro de Estados Unidos.

aseguró que tenía los dólares para los pagos hasta 2026. Después tuvo que salir, nuevamente, a pedir rescates millonarios al FMI y al Tesoro de Estados Unidos. En enero de 2025 hizo circular en la prensa que tenía comprados “casi todos los dólares” para los vencimientos de ese año y luego debió recurrir a los mencionados rescates.

hizo circular en la prensa que tenía comprados “casi todos los dólares” para los vencimientos de ese año y luego debió recurrir a los mencionados rescates. En marzo de 2026 dijo que ya tenía todos los dólares para cumplir con los compromisos de deuda de este año. “Ya tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos vencimientos de capital”, afirmó en el evento organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

dijo que ya tenía todos los dólares para cumplir con los compromisos de deuda de este año. “Ya tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos vencimientos de capital”, afirmó en el evento organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Y, ahora, en julio de 2026, asegura que tiene todos los dólares para pagar vencimientos de este y el próximo año en la presentación del plan financiero para este periodo.

Cuál es el estilo de un broker de la city

Cuando se observa esta sucesión de intervenciones de Caputo puede hacerse una lectura lógica: se trata de un funcionario con la particular tendencia a distraer a la población de situaciones críticas y crear expectativas positivas entre los agentes económicos, como hace cualquier ministro de Economía.

No es el caso de Caputo. Aunque puede haber algo de ese comportamiento habitual en los funcionarios, lo de Caputo es otra cosa. Se trata del modo de actuar —en sus aspectos más negativos— de un broker de la city.

Este tipo de broker, como se dice en el mercado, es un vendehúmos, porque promete rentabilidades altas y sin riesgo para captar clientes. También es ambicioso, porque estimula a sus clientes a operar constantemente para cobrar comisiones por cada transacción, sin importar si el cliente gana o pierde. Y es irresponsable, porque arriesga el dinero de terceros mediante engaños, al tiempo que se cubre de las consecuencias negativas.

Esta es la definición de un broker deshonesto o de un asesor financiero sin escrúpulos. Aquí aparece un punto central: un broker de estas características le hace perder dinero a un inversor-cliente; en cambio, cuando un jugador de las finanzas, como Caputo, ocupa el estratégico cargo de ministro de Economía y actúa como esa clase de broker, los costos de su irresponsabilidad son padecidos por la sociedad durante muchos años.

La debilidad del programa financiero 2026/2027

Fondos de inversión del exterior, operadores locales y analistas financieros evalúan que la disponibilidad de dólares es insuficiente para hacer frente a los abultados vencimientos de este año y el próximo. Por ese motivo, si bien ha descendido el índice de riesgo país, todavía es insuficiente para abrir las puertas del financiamiento en el mercado voluntario de crédito internacional.

Tal es la desconfianza que ni el aval del FMI, al aprobar la segunda revisión del acuerdo, ni la mejora en la nota de las calificadoras de riesgo Fitch y Standard & Poor’s lograron generar las condiciones para emitir bonos de deuda en el exterior a una tasa aceptable.

Frente a este panorama crítico, debido a que Caputo no tiene los dólares para pagar, el equipo económico salió desesperado a mostrar que los tiene con el programa financiero 2026/2027.

Sin embargo, al analizarlo con rigurosidad y no con una mirada condescendiente, ya sea por identificación ideológica-política o por el interés de preservar negocios propios, se observan las debilidades de ese programa. El punto principal es que se basa en supuestos financieros excesivamente optimistas y en desconocer que 2027 es un año electoral, momento en el que, en forma reiterada, se incrementa sustancialmente la demanda de dólares por cobertura cambiaria.

El broker-ministro vendehúmos

Caputo presentó el plan financiero hasta el final del mandato de Milei, pero todavía no tiene todos los dólares para pagar el vencimiento de mañana (9 de julio) por unos 4.500 millones de dólares. El Tesoro tiene 3.900 millones de dólares depositados en el Banco Central y el saldo puede ser completado con reservas de libre disponibilidad de la autoridad monetaria o por un préstamo de entidades extranjeras contra la entrega de garantías del Banco Mundial.

Esta fragilidad exhibe en toda dimensión el rasgo vendehúmos del broker Caputo, a cargo del Ministerio de Economía. El programa financiero sólo se podrá cumplir si el riesgo país continúa bajando, si el Tesoro puede renovar y ampliar la deuda en dólares emitida en el mercado local, si el Banco Central continúa acumulando reservas y si avanza la liquidación de activos públicos con privatizaciones.

Al día siguiente de la presentación del programa financiero de Caputo, la consultora PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, distribuyó el informe “Pagar con lo nuestro”, en referencia al “Vivir con lo nuestro” de Aldo Ferrer. El reporte destaca que “el objetivo de los funcionarios fue mostrar que no será necesario buscar nuevo financiamiento para las necesidades del próximo año y medio”.

Pagar con lo nuestro

El título del informe de PxQ se basa en que, entre las fuentes financieras, se destacan las emisiones en el mercado local por 7.000 millones de dólares, el préstamo de bancos internacionales garantizado por Organismos Internacionales por 4.000 millones y las privatizaciones por 2.300 millones. Además, el equipo económico indicó que espera obtener un crédito bilateral de 2.000 millones de dólares en 2027.

El reporte de PxQ destaca que los puntos salientes de la presentación del programa financiero son que, en el año y medio que resta de mandato, el Tesoro espera comprarle al Banco Central 11.600 millones de dólares para pagar vencimientos de deuda en moneda extranjera y que se seguirá priorizando la estrategia de emitir bonos en dólares en el mercado local. “Esto implica un deterioro sobre el poder de fuego del BCRA de cara al año electoral, donde la demanda de dólares seguramente aumentará”.

Caputo afirmó que el acceso al mercado internacional de capitales solo tendrá lugar si el riesgo país baja. Según la estimación de PxQ debería retroceder entre 70 y 100 puntos básicos; el último cierre fue de 407 puntos. Si ese descenso no se verifica en los próximos meses, el año próximo será complicado que eso suceda porque es probable que los inversores internacionales tengan una estrategia conservadora por el año electoral y, al mismo tiempo, la demanda de dólares aumentará. “En este escenario, tanto el sector privado como el sector público estarán presionando por lo mismo, las reservas del BCRA, los primeros para cubrirse ante la incertidumbre electoral, los segundos para pagar la deuda soberana”, sentencia el informe de Álvarez Agis. Y concluye que “tal como fue planteado, el programa no parece ser suficiente para blindar 2027”.

El broker-ministro presentó un programa para convencer al mercado y a la sociedad de que tiene los dólares para pagar los vencimientos de deuda hasta el final del gobierno de Milei. Sin embargo, el análisis preciso de las cifras revela que Caputo no tiene esos dólares y que, para ser coherente con su recorrido como funcionario, primero con Macri y ahora con Milei, el saldo final de su gestión será el aumento de la deuda pública.