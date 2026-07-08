El polémico comentario de una figura de C5N sobre el triunfo ante Egipto.

La Selección Argentina derrotó este martes 7 de julio a Egipto por 3-2, en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. El agónico triunfo le permitió a La Scaloneta avanzar a cuartos y tuvo todo tipo de condimentos, incluyendo un gol anulado a Egipto y el penal que le atajaron a Lionel Messi. Muchos especialistas hicieron hincapié en ambas situaciones a la hora de analizar el partido, incluyendo a Diego Brancatelli, quien al aire de C5N sostuvo que fueron cuestiones cargadas de polémica.

Enzo Fernández festeja tras marcar el 3-2 que clasificó a Argentina a cuartos.

"Obviamente que somos argentinos, la euforia", se atajó en un principio, para luego advertir: "Así a la distancia y analizándolo fríamente, me da la sensación de que si hubiese sido en contra la falta que le cobran a Argentina anulando el gol, estaríamos muy enojados". "Fue un pisotón, una faltita que nos vino bien que sea anulado el gol. Después, si esa fue falta, la del penal que de ahí nace el tercer gol también. Primero hace un toquecito a la pelota y después se ve que el jugador de Argentina arrastra la pierna del hombre egipcio", añadió.

"Ya había perdido el control...", le marcaron desde el estudio. "Bueno, pero es lo polémico", se justificó. "Es lo que se analiza, ahí está la situación de debate que es para verlo una y mil veces. Y hay algo que queda expuesto una vez más: una cosa es la jugada rápida y otra cosa es la cámara lenta. Con la cámara lenta son todos penales y en la cámara rápida no, es una situación de juego, el fútbol es un deporte de contacto", sumó. Finalmente, concluyó: "Quedó que justo una de Argentina cobran la falta y la otra que es de Egipto no. Eso es lo que reclaman los colegas uruguayos y españoles".

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial?

El próximo partido de Argentina en esta Copa del Mundo será ante Suiza, por los cuartos de final. El duelo se desarrollará desde las 22 horas del sábado 11 de julio en Kansas, mismo lugar en que La Scaloneta debutó ante Argelia. Será el último de los cruces de la etapa de los ocho mejores, por lo que Lionel Scaloni y compañía sabrán de antemano qué rival les espera en caso de superar a los helvéticos: si Inglaterra con Harry Kane como estandarte, o la sorprenderte Noruega con un Erling Haaland impiadoso.