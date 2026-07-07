El príncipe Enrique aguarda la sentencia en su batalla judicial contra el Daily Mail

FOTO DE ARCHIVO. El príncipe Enrique de Reino Unido llega durante la primera semana de un juicio contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail, al que el príncipe Enrique y otros demandan, en el Tribunal Superior de Londres, Reino Unido

(Se reenvía sin cambios ​en el texto para ampliar difusión)

Por Sarah Young

LONDRES, 7 jul (Reuters) - El príncipe Enrique, hijo menor del rey Carlos III de Inglaterra, ‌con quien mantiene una relación ‌distanciada, estará en Londres sin su esposa ni su familia cuando se conozca este martes si ha ganado un costoso proceso judicial contra la editorial del periódico británico Daily Mail.

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Enrique, que visita Reino Unido una o dos veces al año, llegó el lunes por la tarde para cumplir con una agenda de cinco días. La visita tuvo ​un mal comienzo cuando, ⁠en el último momento, decidió no traer a sus hijos pequeños ‌por motivos de seguridad y, a continuación, se le ⁠comunicó que no podía alojarse en el ⁠Palacio de Buckingham.

La sentencia de este sonado caso sobre privacidad es la última batalla judicial pendiente para Enrique, quien lleva mucho tiempo arremetiendo ⁠contra la prensa británica, acusándola de abusar de su poder.

DIVISIÓN EN ​LA FAMILIA REAL

Enrique, de 41 años, vive en ‌California desde 2020 con su esposa ‌estadounidense, Meghan, tras renunciar a sus funciones como miembro activo ⁠de la realeza, una decisión que dejó al descubierto una profunda fisura familiar que desde entonces ha dicho querer reparar.

Hubo una intensa especulación mediática sobre la posibilidad de que sus dos hijos, Archie, de ​7 años, y ‌Lilibet, de 5, pudieran ver a su abuelo, el rey Carlos, por primera vez en cuatro años durante este viaje, lo que habría sentado las bases para esa reconciliación.

Sin embargo, una disputa sobre la protección policial de la familia y ⁠la retirada de la invitación para alojarse en el Palacio de Buckingham han frustrado las esperanzas de tender puentes, y Enrique ha viajado a Londres solo.

La ofensiva judicial de Enrique contra los medios de comunicación es otro asunto que lo ha enfrentado a su familia.

Se espera que la sentencia del caso contra Associated Newspapers, editorial del Daily Mail, se dicte a ‌las 1300 GMT.

La demanda fue presentada por Enrique, Elton John y otras cinco figuras británicas de gran relevancia, y Enrique compareció como testigo a principios de este año.

Hay mucho en juego para ambas partes en este caso. Los equipos jurídicos estiman que los costos del proceso ascenderán a decenas de ‌millones de libras, una factura que deberá pagar principalmente la parte perdedora, mientras que, en caso de que los demandantes ganen, también podrían esperar una ‌indemnización sustancial.

También está ⁠la cuestión de lo que significaría una derrota para la reputación de Enrique y del resto de demandantes conocidos, ​o para las publicaciones —entre las más leídas del mundo anglófono— y sus redactores jefe y periodistas.

Con información de Reuters