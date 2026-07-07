Balogun se mantiene discreto en el campo tras desatar una polémica a nivel internacional

Folarin Balogun, de Estados Unidos, parece abatido mientras aplaude a los aficionados después del partido tras su eliminación de la Copa Mundial

Tras acaparar los titulares del fútbol mundial durante 24 horas, el delantero estadounidense Folarin Balogun apenas mereció una mención en ‌el partido del lunes contra ‌Bélgica, en el que los coanfitriones quedaron eliminados del Mundial en octavos de final.

Los tres goles y la capacidad de creación de juego en la delantera del jugador de 25 años habían ayudado a Estados Unidos a encabezar su grupo y a eliminar a Bosnia y Herzegovina en la ronda de dieciseisavos de final.

Sin embargo, los aficionados ​estadounidenses temían quedarse sin ⁠su arma más potente en los octavos de final en ‌Seattle, después de que recibiera una tarjeta roja contra ⁠Bosnia y Herzegovina, lo que conllevaba una ⁠suspensión automática de un partido.

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La FIFA tomó entonces la controvertida decisión de suspender la sanción de Balogun, y el presidente de EEUU, Donald Trump, ⁠se atribuyó el mérito.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ​afirmó que los órganos judiciales del organismo rector ‌habían actuado "de forma independiente y autónoma", ‌pero la revocación de la sanción provocó acusaciones de que la ⁠FIFA había cedido a la presión política, mientras que el seleccionador de Bélgica, Rudi García, comentó que debía de ser el Día de los Inocentes.

La trayectoria pasada de Balogun también fue objeto de ​atención.

Adquirió la ciudadanía ‌estadounidense por nacimiento después de que su madre nigeriana no pudiera regresar a Londres tras un viaje a Nueva York porque su embarazo estaba demasiado avanzado para volar.

Llevó a su hijo recién nacido de vuelta a Reino Unido cuando tenía ⁠un mes de vida, donde crecería antes de decidir finalmente representar a Estados Unidos.

Trump ha pedido en repetidas ocasiones que se ponga fin a la ciudadanía por nacimiento.

A pesar de la indignación internacional por la decisión de la FIFA, el centrocampista estadounidense Tyler Adams dijo tras el partido que la polémica había pasado prácticamente desapercibida en la plantilla.

El estadio de Seattle ‌prorrumpió en vítores para Balogun cuando saltó al campo. Sin embargo, a lo largo del partido le costó mucho superar la tenaz defensa belga.

Adams dijo que Balogun "había intentado hoy marcar presencia y ser un incordio, y en algunos momentos conseguía colar el balón por detrás y hacer lo ‌que sabe hacer, pero simplemente no tuvo demasiadas oportunidades".

Bélgica, que se llevó la victoria por 4-1, limitó a Balogun a solo tres disparos a puerta, uno ‌de ellos entre ⁠los tres palos.

No obstante, sí que participó en el empate de Estados Unidos, al provocar el tiro libre ​que Malik Tillman convirtió en gol en el minuto 31.

Aparte de eso, hubo poco más que destacar para los estadounidenses.

Con información de Reuters