En carrera contra Lula, Flavio Bolsonaro presiona a Washington para que retrase aranceles a Brasil

FOTO DE ARCHIVO: El senador brasileño Flavio Bolsonaro habla durante un evento en São Paulo

El senador brasileño Flavio Bolsonaro tiene previsto instar el lunes en Washington al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que aplace la aplicación del arancel del ‌25% propuesto sobre los productos brasileños hasta después ‌de las elecciones de octubre en el país, con el fin de distanciarse de los aranceles estadounidenses que se achacan a su bando.

En junio, la Administración Trump propuso aranceles sobre los productos brasileños por supuestas infracciones comerciales, como la deforestación ilegal y lo que denomina prácticas desleales de pago electrónico, poco después de que el candidato presidencial Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se reuniera con altos cargos estadounidenses.

Esta sucesión de acontecimientos llevó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se espera que se presente a la reelección, ​a acusar al senador de derecha ⁠de haber contribuido a desencadenar la medida, algo que el senador niega.

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"Es deplorable que, una vez ‌más, miembros de la familia Bolsonaro viajen a Estados Unidos para abogar por la injerencia ⁠extranjera en Brasil", dijo el Gobierno en un comunicado poco ⁠después de que el senador se reuniera con el presidente estadounidense Donald Trump.

El impulso de Bolsonaro hijo para convertir las relaciones entre Estados Unidos y Brasil en un tema de campaña coincide en gran medida con ⁠el creciente compromiso de Trump con América Latina, que incluyó la captura del expresidente venezolano Nicolás ​Maduro en Caracas y el apoyo a candidatos presidenciales de derecha, como ‌el colombiano Abelardo De La Espriella, quien obtuvo una ‌ajustada victoria el mes pasado.

EL COMPROMISO DE TRUMP CON AMÉRICA LATINA

Sin embargo, los nuevos aranceles estadounidenses ⁠sobre los productos brasileños "proporcionarían al actual Gobierno brasileño precisamente la victoria política que ha estado orquestando", argumentó Bolsonaro en un escrito presentado ante el Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés).

Según una encuesta publicada el mes pasado por la empresa de sondeos Quaest, el 47% de los brasileños estaba de ​acuerdo con Lula, ‌quien acusó a Bolsonaro de pedir a Estados Unidos que impusiera nuevos aranceles a los productos brasileños, mientras que el 35% estaba de acuerdo con Bolsonaro, quien afirmó haber solicitado lo contrario.

"Están intentando minimizar los daños", dijo Leonardo Paz, profesor de relaciones internacionales en el Ibmec y la Fundación Getulio Vargas, dos instituciones académicas de Río de Janeiro.

EL SENADOR PROPONE UNA SUSPENSIÓN ⁠DE 180 DÍAS

Las autoridades brasileñas llevan meses negociando con sus homólogos estadounidenses para intentar evitar nuevos aranceles.

Sin embargo, Bolsonaro argumentó que Brasil no había hecho lo suficiente para encontrar un terreno común con Estados Unidos y propuso una suspensión de 180 días antes de que se tomara cualquier decisión sobre los aranceles.

"Brasil celebrará elecciones generales en octubre de 2026, y el panorama político que determina la viabilidad de cualquier resolución negociada se redefinirá en un plazo aproximado de noventa días", escribió Bolsonaro en su comunicación al USTR.

Estados Unidos tiene hasta el 15 de julio para decidir ‌si impone los aranceles de la Sección 301, que seguirían eximiendo a productos como la carne de vacuno, el café, las tierras raras y las piezas de aeronaves.

El último viaje de Bolsonaro a Washington forma parte de una campaña más amplia de su familia para ganarse el apoyo de la Administración Trump, que incluye las negociaciones del año pasado para solicitar la intervención de la Casa Blanca en el juicio contra el padre de Bolsonaro ‌por su intento de anular su derrota electoral de 2022.

Trump impuso el año pasado aranceles elevados a los productos brasileños como respuesta a lo que calificó de "caza de brujas" contra Bolsonaro. El expresidente fue condenado meses después.

Sin embargo, hasta ahora, ‌los esfuerzos del senador ⁠por evitar nuevos aranceles parecen haber tenido escaso impacto.

En respuesta a una carta que el senador Bolsonaro envió el mes pasado instando a Washington a no imponer gravámenes adicionales ​a los productos brasileños, el secretario de Estado Marco Rubio escribió que los funcionarios estadounidenses "siguen teniendo diferencias sustanciales a la hora de resolver las cuestiones" identificadas como justificación de las medidas propuestas.

Con información de Reuters