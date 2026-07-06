Asignación por Embarazo: prorrogaron la fecha para presentar la solicitud

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 el plazo durante el cual las personas gestantes deberán presentar en forma presencial la solicitud para acceder a la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE), en los casos en que el organismo no cuente con la información correspondiente a las mujeres embarazadas inscriptas en el Programa Sumar.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 194/2026, firmada por el director ejecutivo de ANSES, Guillermo Héctor Arancibia, y extiende por un año más el esquema que ya había sido previsto originalmente por la Resolución 1273/2024 y luego prorrogado por la Resolución 259/2025. El plazo vigente vencía el 2 de julio de 2026, pero el organismo resolvió extenderlo hasta el 2 de julio de 2027 inclusive.

Según los fundamentos de la resolución, la prórroga responde a que “subsisten las razones” que habían motivado las medidas anteriores, ya que todavía no concluyeron las acciones destinadas a mejorar los mecanismos de intercambio de información entre el Ministerio de Salud y la ANSES. En la práctica, esto implica que cuando el organismo previsional no reciba automáticamente los datos desde el Programa Sumar, la persona gestante deberá hacer la gestión de manera presencial en una oficina de ANSES.

Qué es la AUE y cómo se cobra

La Asignación por Embarazo para Protección Social es una prestación mensual no retributiva destinada a personas gestantes que cumplen con los requisitos establecidos por la Ley 24.714. Se paga desde el inicio del embarazo hasta su interrupción o el nacimiento del hijo, con un máximo de nueve mensualidades, y debe solicitarse a partir de la semana 12 de gestación.

El régimen establece que durante el embarazo se cobra mensualmente el 80% del monto de la asignación. El 20% restante queda retenido y se abona en un único pago una vez finalizado el embarazo, siempre que se acredite tanto el nacimiento, la defunción o la interrupción del embarazo, según corresponda, como el cumplimiento de los controles médicos previstos en el Programa Sumar del Ministerio de Salud.

La resolución no modifica los montos de la prestación ni los requisitos de acceso, sino que mantiene vigente un mecanismo operativo excepcional para la presentación de solicitudes. El punto central es que, por la falta de integración completa entre las bases de datos de Salud y ANSES, una parte de las beneficiarias deberá seguir concurriendo presencialmente a las oficinas del organismo para iniciar o completar el trámite.