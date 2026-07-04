PAMI confirmó las credenciales válidas para usar durante julio de 2026

Todas las credenciales oficiales permiten acceder a las prestaciones médicas sin diferencias.

Los afiliados de PAMI ya pueden consultar cuáles son las credenciales habilitadas para utilizar durante julio de 2026. La obra social recordó que existen distintos formatos oficiales con la misma validez para realizar trámites, retirar medicamentos, asistir a consultas médicas y acceder a todas las prestaciones sin inconvenientes.

Cuáles son las credenciales de PAMI que siguen vigentes

Actualmente, PAMI reconoce cuatro credenciales oficiales que permiten acceder a la cobertura médica y a los distintos servicios que ofrece la obra social. Todas tienen exactamente la misma validez al momento de ser presentadas en farmacias, consultorios, hospitales o agencias de atención.

Entre ellas se encuentra la credencial digital, que puede visualizarse desde la aplicación "Mi PAMI" sin necesidad de imprimir ningún documento. También continúa vigente la credencial plástica, que ya no se entrega a nuevos afiliados, pero sigue siendo válida para quienes todavía la conservan.

Además, los beneficiarios pueden utilizar la credencial provisoria con código QR, disponible para descargar e imprimir desde la página oficial del organismo. A estas opciones se suma la credencial provisoria tipo ticket, que puede obtenerse en las terminales de autogestión ubicadas en las Unidades de Gestión Local (UGL).

Cómo obtener la credencial digital de PAMI

Quienes prefieran realizar sus gestiones desde el celular pueden acceder fácilmente a la credencial digital mediante la aplicación oficial "Mi PAMI". Para utilizarla es necesario descargar la app, registrarse con el DNI y un correo electrónico o iniciar sesión si ya existe una cuenta creada.

Una vez completado ese paso, la credencial aparece en la pantalla principal de la aplicación. El sistema también permite descargarla o guardarla en el dispositivo para tenerla disponible cuando sea necesario. Es importante verificar que el documento incluya el código QR, ya que ese elemento permite validar la identidad del afiliado.

La versión digital puede mostrarse directamente desde la aplicación oficial Mi PAMI.

Para qué sirve la credencial de PAMI

Contar con una credencial vigente resulta indispensable para acceder a los beneficios que brinda la obra social. Con cualquiera de los formatos oficiales, los afiliados pueden retirar medicamentos con cobertura, validar órdenes médicas, gestionar turnos y realizar distintos trámites vinculados con la atención sanitaria.

También es el documento que acredita la condición de afiliado frente a clínicas, hospitales, consultorios y farmacias adheridas al sistema de PAMI. Por ese motivo, el organismo recomienda llevar siempre alguna de las credenciales habilitadas o tener disponible la versión digital en el teléfono.

Qué aclaró PAMI sobre la atención a los afiliados

Desde la obra social recordaron que ningún prestador puede exigir un formato específico de credencial para brindar atención. Esto significa que todas las versiones oficiales tienen la misma validez y deben ser aceptadas en igualdad de condiciones.

En ese sentido, quienes presenten la credencial plástica, la digital, la provisoria con código QR o el ticket emitido por las terminales de autogestión podrán acceder a las prestaciones sin realizar trámites adicionales. La recomendación es mantener la documentación actualizada y utilizar siempre alguno de los formatos oficiales habilitados por PAMI.