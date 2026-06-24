La campaña busca reforzar la prevención durante el invierno.

Con la llegada de las bajas temperaturas, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) puso en marcha su campaña de vacunación antigripal gratuita para la temporada de invierno 2026. La iniciativa está destinada a los afiliados de todo el país y permite acceder a la inmunización sin necesidad de gestionar un turno previo, con el objetivo de facilitar la prevención de enfermedades respiratorias.

La medida alcanza especialmente a los grupos considerados de mayor riesgo, que pueden recibir la vacuna en las farmacias habilitadas por la obra social. El trámite es simple y, en la mayoría de los casos, solo requiere presentar documentación básica.

Cómo funciona la campaña de vacunación de PAMI

La nueva campaña fue diseñada para agilizar el acceso a la vacuna antigripal durante los meses más fríos del año. Por ese motivo, los afiliados pueden acercarse directamente a los puntos habilitados sin solicitar un turno con anticipación.

Desde el organismo remarcaron que la aplicación es gratuita para quienes integran los grupos alcanzados por la cobertura y que las dosis se encuentran disponibles en la red de farmacias adheridas de todo el territorio nacional.

La vacunación forma parte de las estrategias preventivas impulsadas cada año para reducir las complicaciones asociadas a la gripe estacional, especialmente entre adultos mayores y personas con condiciones de salud preexistentes.

Quiénes pueden vacunarse gratis

Los afiliados mayores de 65 años pueden recibir la vacuna presentando únicamente el Documento Nacional de Identidad y la credencial de PAMI. La misma condición alcanza a las personas embarazadas y a los niños y niñas de entre 6 y 24 meses incluidos dentro de la cobertura prevista para la campaña de inmunización.

En estos casos, no es necesario presentar estudios adicionales ni gestionar autorizaciones previas para acceder a la dosis.

El requisito que deben cumplir algunos afiliados

Las personas afiliadas menores de 65 años que formen parte de grupos de riesgo tienen una condición adicional para acceder a la vacunación gratuita. De acuerdo con el esquema establecido por PAMI, deberán presentar una orden médica donde figure el diagnóstico de la patología que justifica la inclusión dentro de los grupos priorizados para la campaña.

Algunas personas deben presentar una orden médica actualizada.

Este requisito busca garantizar que las dosis lleguen a quienes presentan factores que pueden aumentar el riesgo de complicaciones frente a cuadros gripales.

Dónde aplicarse la vacuna antigripal

La aplicación de las dosis se realiza exclusivamente en las farmacias que forman parte de la red habilitada por PAMI. Por ese motivo, las autoridades recomendaron consultar previamente la disponibilidad de vacunas antes de acercarse al establecimiento elegido.

Para encontrar el punto de vacunación más cercano, los afiliados cuentan con un buscador online donde pueden seleccionar la provincia, la localidad y la opción correspondiente a vacunación antigripal. Además, quienes necesiten asistencia o información adicional pueden comunicarse telefónicamente a través de la línea gratuita 138, disponible para consultas relacionadas con la campaña.