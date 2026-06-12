PAMI confirmó qué medicamentos seguirán siendo gratis en 2026

No se puede tener prepaga ni más de una propiedad para acceder.

En 2026, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) sigue garantizando la cobertura total de una extensa lista de medicamentos esenciales para jubilados y pensionados, aunque con cambios importantes en el acceso a algunos beneficios. La obra social mantiene la gratuidad para tratamientos complejos, mientras que los remedios de uso frecuente ahora requieren cumplir ciertos requisitos socioeconómicos.

En cuanto a los ,edicamentos cubiertos al 100% incluyen aquellos destinados a enfermedades crónicas y tratamientos de alto costo, sin importar la situación económica del afiliado. Dentro de estos se encuentran fármacos para diabetes, como insulina y tiras reactivas; medicamentos cardiovasculares y para el colesterol; tratamientos para osteoporosis, artritis reumatoidea y osteoartritis; terapias oncológicas y oncohematológicas; así como tratamientos para VIH, hepatitis B y C, insuficiencia renal crónica, y medicamentos inmunosupresores para trasplantados.

Además, PAMI cubre medicamentos específicos para hemofilia, enfermedades fibroquísticas, fármacos oftalmológicos y tratamientos para hiperparatiroidismo, asegurando que estos tratamientos críticos permanezcan gratuitos sin importar ingresos o patrimonio.

Por otra parte, los medicamentos de uso común, que antes podían obtenerse con descuentos automáticos, ahora están sujetos a un sistema de subsidios sociales con controles más estrictos. Los afiliados que no puedan afrontar el costo pueden solicitar el subsidio, pero la aprobación dependerá de una evaluación económica y patrimonial.

Este cambio busca focalizar la ayuda en quienes presentan mayor vulnerabilidad, priorizando recursos para quienes más los necesitan.

Los tratamientos oncológicos y para VIH siguen siendo gratuitos sin excepción.

Cómo acceder al subsidio social de PAMI

Para acceder al subsidio social y obtener medicamentos comunes sin cargo, los requisitos incluyen:

Tener ingresos inferiores a 1,5 jubilaciones mínimas, es decir, un tope aproximado de $570.478 mensuales tras la actualización de abril de 2026. En hogares con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se eleva hasta tres haberes mínimos.

No contar con cobertura médica adicional como medicina prepaga.

No poseer más de una propiedad ni bienes de lujo, como aeronaves o embarcaciones.

Vehículos con menos de diez años quedan excluidos salvo excepciones para convivientes con discapacidad.

El trámite para solicitar la cobertura gratuita puede realizarse tanto online, a través del sitio oficial de PAMI, como de forma presencial en las agencias del organismo. Los afiliados deben ingresar a la sección “Trámites Web”, seleccionar “Medicamentos sin cargo por subsidio social”, completar la información personal y económica, y adjuntar la receta electrónica emitida por su médico.

El subsidio social requiere ingresos menores a 1,5 jubilaciones mínimas.

Tras la evaluación, que puede incluir la intervención de las Unidades de Gestión Local y áreas centrales, los beneficiarios podrán retirar los medicamentos sin costo en farmacias adheridas.

Para avanzar en la solicitud, PAMI puede requerir documentación como DNI, credencial de afiliado, recibo de haberes, certificado médico que justifique la necesidad y declaración jurada patrimonial y de ingresos.

Con estas modificaciones, PAMI busca sostener la cobertura de tratamientos esenciales y concentrar los subsidios en quienes realmente enfrentan dificultades económicas, asegurando la continuidad de la atención médica para millones de adultos mayores en todo el país.