PAMI actualizó el límite de ingresos para medicamentos gratis

El nuevo parámetro está vinculado al aumento reciente de jubilaciones.

Miles de jubilados y pensionados afiliados al PAMI deberán prestar atención a una modificación que comenzó a aplicarse durante junio y que impacta directamente en el acceso a medicamentos sin cargo. El cambio está vinculado a la actualización de las jubilaciones y modifica uno de los requisitos económicos más importantes para obtener la cobertura total de remedios.

La medida no altera los tratamientos incluidos en el programa ni los porcentajes de cobertura ya vigentes. Sin embargo, actualiza el tope de ingresos que se toma como referencia para determinar qué afiliados pueden acceder al beneficio.

Cuál es el nuevo límite de ingresos para recibir medicamentos gratis

Con el incremento aplicado a las jubilaciones en junio, la jubilación mínima quedó establecida en $403.317,99. A partir de esta actualización, también se modificó el parámetro económico que utiliza PAMI para evaluar las solicitudes de cobertura integral de medicamentos.

Desde este mes, quienes deseen acceder al subsidio social deberán acreditar ingresos mensuales inferiores a $604.976,99. Ese monto equivale a una vez y media la jubilación mínima vigente y funciona como referencia para determinar la situación económica del afiliado.

En los casos en los que el afiliado o alguno de los integrantes de su grupo conviviente posea Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se amplía considerablemente. En esas situaciones, el tope de ingresos alcanza los $1.209.953,97, equivalente a tres jubilaciones mínimas.

Qué otros requisitos analiza PAMI

El nivel de ingresos no es el único aspecto que evalúa la obra social al momento de otorgar la cobertura total de medicamentos. El organismo también considera diferentes indicadores patrimoniales y sociales para determinar si corresponde acceder al beneficio.

Entre las condiciones vigentes, se encuentra no estar afiliado a una empresa de medicina prepaga de manera simultánea, no poseer más de una propiedad y no registrar bienes considerados de alto valor económico.

Además, se contempla que el afiliado no tenga aeronaves ni embarcaciones de lujo, ni vehículos con menos de diez años de antigüedad, salvo excepciones vinculadas a personas con discapacidad. También se analiza la existencia de activos societarios que puedan demostrar una capacidad económica superior a la declarada.

PAMI también evalúa aspectos patrimoniales además de los ingresos declarados.

Qué pasa si superás el tope de ingresos

Aunque el requisito económico es uno de los principales filtros, superar el límite establecido no implica automáticamente perder la posibilidad de acceder a los medicamentos gratuitos. PAMI contempla mecanismos de excepción, en particular, existe la posibilidad de solicitar una revisión especial cuando el gasto en medicamentos representa una parte significativa de los ingresos mensuales.

La obra social evalúa estos casos cuando el costo de los remedios recetados alcanza al menos el 15% de los ingresos del afiliado. A partir de allí, puede iniciarse un proceso de reconsideración que incluye el análisis de documentación complementaria y distintas evaluaciones sociales.

Los Veteranos de Guerra de Malvinas también cuentan con condiciones especiales para gestionar este beneficio mediante los canales correspondientes.

Cómo se realiza el trámite

La gestión para solicitar medicamentos sin cargo puede realizarse tanto de manera presencial como digital. El procedimiento varía según la cantidad de medicamentos incluidos en la solicitud. Cuando se trata de hasta cuatro medicamentos, el sistema suele permitir una validación más ágil. En cambio, si el pedido contempla una cantidad mayor, intervienen instancias adicionales de evaluación dentro de la estructura de la obra social.

Una vez aprobada la cobertura, los afiliados pueden retirar los medicamentos en farmacias adheridas presentando la receta electrónica emitida por el médico de cabecera, junto con el DNI y la credencial de PAMI.