Muchas gracias, muchachos: el legado de una gloriosa generación en la Selección Argentina

Probablemente, de acá a 30 años -más o menos- el mundo hable de aquella generación de la Selección Argentina que lo logró todo en cuestión de unos años. Que arrancó de la mano de un "entrenador inexperto", como se escuchó decir a colegas periodistas cuando la cosa no andaba bien, pero que con trabajo, pasión y amor a los colores se convirtió en un ciclo exitoso con Lionel Messi a la cabeza. El astro rosarino fue sin dudas la gran figura, pero acompañado de otros futbolistas que aportaron lo suyo y fueron fundamentales para que el equipo gane absolutamente todo y, aunque no levantaron el trofeo más importante en el Mundial 2026, sí lo hicieron en Qatar 2022, la Copa América y la Finalissima.

Los famosos +30 de hoy atravesaron eliminaciones dolorosas, finales perdidas en pocos años, despedidas del propio Messi al no ganar títulos y hasta la durísima frase "no es para mí". Muchos tiraron la toalla y otros no dejaron de confiar, dejando así vivo el sueño de ser campeón mundial. Los que se quedaron acompañando al diez son parte también de toda la gloria conseguida y cada uno tiene una historia en particular. Es por eso que formadores, entrenadores y personas que los conocen desde chicos no dudaron en hablar de ellos y su legado en la "Albiceleste".

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Los testimonios de los más cercanos a los aliados de Messi en el ciclo más exitoso de la historia de la Selección Argentina

River, uno de los clubes que más jugadores aportaron al ciclo

Gabriel Rodríguez es el actual coordinador de inferiores del "Millonario" y vio pasar a algunos de los futbolistas en los que más confió Lionel Scaloni desde su debut hasta hoy como DT. Enzo Fernández, Julián Álvarez, Gonzalo Montiel y Exequiel Palacios ya ganaron el Mundial de Qatar 2022, pero a Facundo Medina y Giuliano Simeone —que aún no— también los conoce muy bien.

Sobre los cuatro primeros mencionados, Rodríguez aseguró que "le dejaron muchas cosas a la selección y a los futuros jóvenes que sueñan con tener la oportunidad de ser jugador de fútbol y de estar en la Selección. Son humildad, valores, sacrificio y orgullo". Puntualmente sobre cada uno, añadió que la "Araña" tiene la costumbre de esforzarse por sus compañeros, algo similar a lo de Enzo y todo lo que le costó llegar a ese lugar; "Pala", la inteligencia y panorama para manejar la pelota; "Cachete", por la actitud, el hambre y el convencimiento de no darse nunca por vencido.

Por otro lado, destacó a Simeone por su desenfado y contracción al servicio del equipo y a Medina por saber imponerse a muchos imponderables que la vida le impuso. "En definitiva, un grupo de chicos con humildad, sacrificios y constancia que siguen haciendo historia en la Selección".

Alexis Mac Allister, del semillero del mundo a ser clave para Scaloni

Néstor Bresciano y Javier Roimiser son dos de los que lo vieron brillar en las inferiores de Argentinos Juniors y dieron su visión sobre el aporte del volante del Liverpool al seleccionado. Es que, desde Qatar 2022 en adelante, el mediocampista con origen futbolístico en el "Bicho" de La Paternal se ganó un lugar del cual no salió más. Claro que también le tocó reinventarse en 2026 y no defraudó; de hecho, hasta fue de menor a mayor en el certamen.

"Hoy es un jugador más pensante que en el mundial anterior. Si bien hacía la diferencia en el uno contra uno y tenía más vértigo, hoy mejora con Leandro Paredes al lado y Scaloni lo adelanta", dice Javier acerca de Alexis, además de destacarlo como "socio ideal" de Lionel Messi y que cuenta con más llegada al gol. Por otro lado, Néstor, que lo dirigió y lo conoce muy bien, coincidió en la llegada al gol, pero principalmente hizo énfasis en la garra, incluso "sacrificando su posición" en beneficio del equipo.

Lautaro Martínez, el goleador de Scaloni que nunca dejó de creer

Fabio Radaelli, exjugador y entrenador argentino, también habló con El Destape. En este caso, sobre el "Toro", que la rompe en el Inter de Milán y que es una de las figuras del seleccionado. "Le ha dado o le está dando un montón de cosas; lo ha convertido en un jugador completo. En este mundial también se vio su faceta defensiva. La que mejor hace es la que hizo toda la vida y, por su instinto goleador y asesino, nos dio el gol contra Inglaterra", aseveró.

Sin dudas, es uno de los pilares del ciclo de Lionel Scaloni al frente del equipo que nunca faltó en los torneos disputados. "Los números un poco corroboran esta definición. Dos años consecutivos goleador en la liga italiana, cuarto goleador en la historia de la Selección. Le da muchas cosas, carácter, temperamento, rebeldía; es un jugador preparado para estos altos eventos donde no solamente hay que jugar bien, sino que hay un montón de cosas con las que hay que acompañar al nivel futbolístico", añadió.

Cuti Romero, el alma de la defensa

Santiago Flores, secretario del club San Lorenzo de Las Flores, Córdoba, también dejó su opinión acerca del central del Tottenham y sostuvo: "Aportó el potrero infaltable para nuestro fútbol. En épocas donde los países han perdido su identidad futbolística y quieren jugar a lo mismo, el Cuti nos recuerda que la única forma de ganar es no renunciando a lo nuestro. La picardía, el roce, el llevar al equipo adelante, el salir de una pocisión para ocupar otra, el ir fuerte y abajo, son las marcas del futbol argentino y del potrero barrial".

A su vez, el directivo añadió: "Más allá de todo, el Cuti es ejemplo de humildad, de que se puede ser el mejor si se es humilde y se tiene la constancia y los hábitos que se adquieren en los clubes de barrio y en la familia: respeto, puntualidad, constancia, alimentación sana, cuidado del cuerpo, alejarse del alcohol, las drogas y los malos hábitos. Si respetamos a los clubes y a la familia, podemos ser como el Cuti, no solamente en el fútbol, si no también en la cancha de la vida".