Trump saludó a Tapia y su gobierno respaldó a los jugadores ante el pedido de sanciones por la bandera de Malvinas

En la previa de la final del Mundial entre Argentina y España se dio una foto que, hasta hace semanas, era impensable. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sorprendió en un evento y saludó a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, antes del partido definitorio en la Copa del Mundo. La imagen, por otro lado, fue acompañada de un apoyo de la Casa Blanca a la defensa de los futbolistas de la Selección Argentina ante posibles sanciones luego de mostrar la bandera de las Islas Malvinas, basado en "el derecho de la libertad de expresión".

La foto de Chiqui Tapia con Donald Trump se dio en el marco de una reunión con presidentes de varias confederaciones y representantes de FIFA. En la imagen, además, se lo puede ver a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. El encuentro se dio en el contexto en el cual el cruce entre el Gobierno Nacional, bajo el mando de Javier Milei, intensificó sus ataques contra la Asociación del Fútbol Argentino y, además, le sumó críticas a los propios jugadores de la Selección Nacional luego de haber mostrado la bandera de las Islas Malvinas.

En menos de un mes, el presidente de la AFA finalmente tuvo su foto con Donald Trump en plena Copa del Mundo, situación que, por otro lado, en las últimas semanas no ocurrió con Javier Milei. Además, vale decir que finalmente el presidente libertario no estará en la final del Mundial y seguirá las acciones "desde Olivos". Por otro lado, el otro golpe que se dio desde la AFA al Gobierno nacional, en este caso, tiene que ver con la posición histórica de la causa Malvinas. A través de la situación que ocurrió el último miércoles, cuando un grupo de jugadores rompió las restricciones que la propia ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había confirmado sobre la imposibilidad de mostrar banderas con "el mapita" (sic) de las Islas Malvinas o con frases alusivas, ahora nuevamente el Gobierno quedó en offside. Ya que la Casa Blanca, además, hizo conocer que "está en contra de cualquier castigo a los futbolistas argentinos por la bandera, ya que eso es un derecho amparado en la libertad de expresión".

Cuándo juega Argentina contra España la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora de Argentina) con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido para albergar el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. Argentina buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y tendrá como rival a España, uno de los grandes favoritos del certamen y una de las selecciones con mejor rendimiento del torneo.

Antes de la gran definición, el sábado 18 de julio se jugará el partido por el tercer puesto entre los perdedores de ambas semifinales: Francia e Inglaterra. Ese encuentro tendrá lugar en Miami a partir de las 18 horas de nuestro país con el venezolano Jesús Valenzuela impartiendo justicia en el Hard Rock Stadium de Miami.