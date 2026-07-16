En el corazón de la Patagonia argentina, a pocos minutos de El Chaltén, un conjunto de domos geodésicos ofrece una experiencia de alojamiento con vistas privilegiadas al cerro Fitz Roy. Se trata de Chaltén Camp, un glamping que combina confort, naturaleza y un diseño pensado para integrarse al paisaje del Parque Nacional Los Glaciares.

Ubicado a tres kilómetros del pueblo santacruceño, el establecimiento volvió a ganar protagonismo luego de ser nominado a los World Travel Awards 2026 en la categoría de Mejor Sitio de Glamping de Sudamérica, un reconocimiento internacional que destaca propuestas turísticas de distintos países de la región.

¿Cómo son los domos del Chaltén Camp?

Chaltén Camp cuenta con 12 eco-domos distribuidos entre el bosque nativo de lengas y ñires. Ocho pertenecen a la categoría Premium y están orientados hacia el macizo del Fitz Roy, mientras que los cuatro restantes, de categoría Deluxe, ofrecen vistas al bosque patagónico. Todos disponen de baño privado, estufa a leña, electricidad y mobiliario diseñado para mantener el contacto con el entorno sin resignar comodidad.

Separados entre sí para preservar la privacidad, están conectados mediante pasarelas de madera que conducen hasta el principal, donde se sirven las comidas y funcionan los espacios comunes. El complejo también dispone de fogón, hamacas, mesas de picnic y senderos internos para recorrer el predio.

El emprendimiento fue concebido con un enfoque de bajo impacto ambiental. Según se explica en su sitio oficial, los domos fueron emplazados siguiendo la forma del terreno y buscando integrarse al bosque sin modificar de manera significativa el entorno natural.

Su ubicación permite acceder con facilidad a algunos de los principales circuitos de trekking de El Chaltén, como los senderos hacia Laguna de los Tres, Laguna Capri y el Mirador de los Cóndores.

¿Cómo llegar al Chaltén Camp?

Chaltén Camp está ubicado a solo 3 km del pueblo de El Chaltén. Inmersos en el bosque, rodeados con el Río de las Vueltas a un lado y, al otro, un imponente paredón de granito que enmarca nuestro entorno.

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