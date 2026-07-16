Cuti Romero se desquitó contra Gary Neville por sus críticas tras la clasificación de Argentina: "Estúpido"

La respuesta del Cuti Romero a Gary Neville tras el histórico triunfo de Argentina ante Inglaterra: "Estúpido".

Cristian Romero le respondió a Gary Neville, ex jugador de Inglaterra, quien lo había criticado en la previa del partido frente a la Selección Argentina por las semifinales del Mundial 2026. Después del histórico triunfo por 2 a 1 de la 'Albiceleste' y la clasificación a la final del torneo, el defensor central, acompañado por su dupla Lisandro Martínez, fue contundente contra el ex futbolista: "Espero que cuando me retire no sea tan estúpido", soltó.

"Teníamos un poco de bronca este (por Lisandro) y yo, en Inglaterra se habla mucho, están acostumbrados a hablar antes del partido así que les mandamos un saludo que deben estar muy felices", ironizó el 'Cuti' en diálogo con DSports. "Les gusta hablar de nosotros, y nosotros respondemos en la cancha, siempre con respeto", completó 'Licha', haciendo referencias a todos los referentes del fútbol inglés que intentaron picantear el duelo con críticas hacia los jugadores argentinos.

La dupla de zagueros centrales del combinado de Lionel Scaloni tuvo una gran presentación en esta semifinal frente a Harry Kane y Jude Bellingham, dos de los mejores jugadores de la competición hasta esta instancia. Ambos demostraron presencia y actitud contra el conjunto europeo, que después de anotar el 1 a 0 se encerró en su propia área y dejó escapar la victoria en los minutos finales ante un seleccionado nacional que fue a buscarlo hasta el último minuto.

Qué dijo Neville del 'Cuti' Romero y Lisandro Martínez en la previa de Argentina vs. Inglaterra

El exdefensor de "La Rosa" y de Manchester United atacó a los centrales titulares del elenco sudamericano. Incluso, declaró: “Tienes a Cristian Romero у a Lisandro Martínez, que parece que entre los dos regalan un gol en cada partido... Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos у apareciendo por todas partes. Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble”.

Por último, Neville sentenció con una opinión muy particular: "Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios у, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo".

Messi habló tras el pase a la final: "En el Himno empezamos a sentir cosas diferentes"

Antes del encuentro contra Inglaterra, gran parte del plantel y cuerpo técnico habían indicado que sólo era un partido de fútbol. "En el himno empezamos a sentir cosas diferentes, especiales, sin dejar de lado que era un partido. Ninguno quería perderlo y la gente de Argentina quería esta alegría, no quería perder contra Inglaterra; nosotros lo vivimos de esa manera. Gracias a Dios, lo pudimos conseguir. Fue un día muy feliz para todos los argentinos".

"El grupo lo sintió y sabíamos que no era una victoria más. Era una victoria más que el pueblo argentino la quería y nosotros también, y es una locura jugar dos finales del mundo seguidas. Lo fuimos a buscar otra vez cuando se puso fea. No dejamos de intentar, le pusimos mucho juego cuando estábamos abajo y los metimos en un arco, una felicidad enorme", insistió el capitán de la Selección Argentina.

"Hay que disfrutar al máximo, como lo hizo la gente en todo el Mundial. Había mucha gente que no confiaba en este grupo; yo nunca dejé de hacerlo y de creer. Sé de qué son capaces estos chicos y sabía que cuando estamos juntos sacamos de donde tenemos. Podíamos llegar con jugadores en dudas y lesionados, pero este grupo compite al máximo", sostuvo Leo.