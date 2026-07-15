Cómo hacer la recategorización del Monotributo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha una nueva recategorización del Monotributo, el trámite obligatorio que deben realizar dos veces al año los contribuyentes del régimen simplificado para determinar si continúan en la misma categoría o deben pasar a otra de acuerdo con la evolución de su actividad.

El proceso ya se encuentra habilitado por la exAFIP y podrá realizarse hasta el próximo 5 de agosto. La revisión toma como referencia la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses, por lo que quienes iniciaron su actividad hace menos de seis meses no están obligados a recategorizarse.

Para definir la categoría correspondiente, ARCA evalúa distintos parámetros, entre ellos la facturación anual, los ingresos obtenidos, la superficie destinada a la actividad, el monto de los alquileres y el consumo de energía eléctrica del establecimiento. Si alguno de estos indicadores cambió respecto de la categoría actual, el contribuyente deberá actualizar su situación.

Una de las principales novedades de este semestre es la consolidación de la recategorización simplificada, una modalidad mediante la cual el sistema muestra automáticamente la facturación registrada por ARCA y propone la categoría que le correspondería al monotributista, reduciendo la carga manual de datos y agilizando el trámite.

No obstante, la recomendación es revisar cuidadosamente la información antes de confirmar la operación. Si bien el sistema propone una categoría, el contribuyente continúa siendo responsable de verificar que todos los datos sean correctos y de informar cualquier diferencia que exista respecto de los registros oficiales.

En caso de que un monotributista no realice la recategorización dentro del plazo establecido, el sistema interpretará que no hubo modificaciones y mantendrá la categoría vigente. Sin embargo, si posteriormente ARCA detecta inconsistencias entre la actividad real y la categoría declarada, podrá reclamar las diferencias de impuestos de manera retroactiva, además de aplicar las sanciones previstas por la normativa.

Cómo realizar la recategorización del Monotributo

El trámite se realiza de forma completamente online:

Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.

Acceder al servicio Monotributo .

Seleccionar la opción "Recategorizarme" .

Revisar la facturación informada por el sistema.

Confirmar o modificar los datos de ingresos, alquileres, consumo eléctrico y superficie afectada a la actividad.

Verificar la categoría resultante.

Confirmar la operación y descargar el comprobante.

Para completar el trámite con mayor rapidez, ARCA recomienda contar previamente con:

La facturación de los últimos 12 meses.

Las facturas de energía eléctrica.

Los datos de la superficie destinada a la actividad.

Los contratos y comprobantes de alquiler, si corresponde.

Clave Fiscal vigente.

Domicilio Fiscal Electrónico actualizado.