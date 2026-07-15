El análisis de Pierre Gasly que preocupa en Alpine en la previa al GP de Bélgica: "Lentos"

Gasly terminó décimo en Silverstone en la fecha pasada.

La nueva era de la Fórmula 1 le había estado sonriendo a Alpine más de lo esperado, ya que la dupla de Franco Colapinto y Pierre Gasly se mantuvo dentro de la zona de puntos en todas las fechas, a excepción de la cita en Austria. De hecho, el buen inicio de temporada había puesto al equipo galo como líder de la zona media, incluso rivalizando con Red Bull, cuya eventual mejoría le permitió consolidarse en el cuarto lugar.

Ahora bien, mientras que los austriacos se consumaron detrás de los tres mejores (Mercedes, Ferrari y McLaren), la escudería francesa comenzó a perder terreno en las últimas fechas, especialmente con el avance de Racing Bulls. La dupla de Liam Lawson y Arvid Lindblad lleva tres fechas consecutivas superando a Alpine en pista, lo que redujo la diferencia a tan solo un punto después del GP de Gran Bretaña en Silverstone.

En este contexto, el que no se quedó callado fue Gasly, quien en la previa al Gran Premio de Bélgica que se disputará este fin de semana salió a alertar sobre las dificultades que atraviesan es esta etapa del campeonato. “Perdemos por todas partes”, expresó el piloto francés en diálogo con Canal+, refiriéndose a la rivalidad que se ha establecido con la escudería filial de Red Bull y también con relación a Audi, otro que ha ido ganando terreno.

“Somos demasiado lentos y tendremos que mejorar el auto porque perdimos terreno frente a Gabriel Bortoletto y los Racing Bulls en Silverstone”, sostuvo Pierre, quien viene de quedar en el décimo lugar en el viejo aeródromo. De hecho, los Racing Bulls lograron sumar puntos importantes en el último fin de semana de acción en la F1, ya que Lindblad quedó séptimo por detrás de Lawson, que terminó sexto y también sumó en la sprint del sábado.

De ahí que Gasly haya insistido en la comparación entre el rendimiento del A526 y el VCARB03, que se ha mostrado mucho más sólido desde la quinta fecha en Montreal. “Deslizamos por todas partes, no tenemos tracción y somos más lentos en las curvas. En el mejor de los casos, somos igual de rápidos y, si no, nos superan considerablemente. Hay mucho trabajo por delante”, cerró el francés, que reconoció que los italianos están haciendo “todo mejor”.

Alpine está quinto en el campeonato de constructores.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Gran Bretaña 2026