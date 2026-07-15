Flor Peña rompió el silencio y contó cómo es su relación con Nico Occhiato: "Los abogados..."

Después de varias semanas de mantener un bajo perfil, Florencia Peña volvió a hablar públicamente y se refirió al difícil momento que atravesó tras la polémica generada por la noticia falsa que dio sobre el padre de Lionel Messi. La actriz, en Sálvese quien pueda (América TV), contó cómo vivió este último mes y confirmó que logró retomar el diálogo con Nico Occhiato.
¿Qué dijo Flor Peña sobre su relación con Nico Occhiato?
Peña fue sincera sobre el proceso que atravesó tras la polémica. "Estoy mucho mejor. Fue un mes donde necesité meterme para adentro, entender que bajara un poco la espuma. Necesitaba respirar un poco, curtir a mis afectos que también estaban un poco afectados por todo lo que había pasado", expresó. Y agregó: "Yo necesité un poco el silencio, cosa que es extraña en mí, pero lo necesité con todas las ganas. Necesité salir poco de mi casa, estar mucho con mis hijos, con mi mamá, mi hermana y mi marido".
El reencuentro con Nico Occhiato
Consultada por Yanina Latorre sobre su vínculo con el conductor de Luzu TV, Peña confirmó que ambos retomaron el diálogo. "Sí, estamos hablando con Nico. Estoy contenta por eso porque los dos estábamos un poco dolidos de no haber podido hablar. Y me parece que siempre el mejor camino es ese, es poder conversar, es poder entender qué nos pasó a cada uno", afirmó.
La conductora también indagó sobre las versiones que hablaban de un reclamo económico de Peña contra Occhiato y Luzu TV. Ante esa consulta, la actriz explicó: "La verdad que Fer (Burlando) también siempre intentó, con Juan Tiberio, que es el abogado que me está llevando esto, de que siempre hubiera un acercamiento. De hecho, los abogados tenían buena onda de que hubiera un acercamiento para que no llegáramos a lugares que ninguno quería llegar".
La cifra que circuló
Cuando Yanina insistió con el monto de 750 millones de pesos que había mencionado Barby Franco, Peña respondió: "La verdad que no lo sé. Debería averiguarlo. Lo que sí te digo es que tanto Fer como Juan siempre estuvieron intentando que las cosas se arreglaran desde lugares buenos". Además, remarcó: "Yo tenía la intención de que pudiéramos encontrar un punto de encuentro. Y Nico también. Solo que no era el momento".