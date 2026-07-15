El proyecto de Carlos Gardel, animado y generado con IA, fue producido en colaboración con la Universidad de Buenos Aires.

La mística de Carlos Gardel y la tecnología del futuro se unieron para marcar un hito sin precedentes en la cultura nacional. La primera producción animada argentina realizada con inteligencia artificial generativa, titulada "El día que me quieras: El viaje de Gardel", se consagró en Europa al obtener el máximo galardón en su categoría durante la prestigiosa Cannes International Film Week.

Este logro no solo representa un orgullo inmenso para el cine local, sino que también reabre el debate sobre las nuevas herramientas de creación. A través de un comunicado oficial, sus realizadores celebraron la distinción con un mensaje contundente: "Demuestra que la tecnología, cuando está guiada por la sensibilidad humana, el oficio y la memoria cultural, no tiene fronteras".

La consagración en Francia no es un hecho aislado, sino la coronación de un extenso y exitoso circuito de exhibición en las pantallas de todo el mundo, donde el film viene cosechando elogios y selecciones oficiales:

Francia: Ganadora como Mejor Película Animada en la Cannes International Film Week (2026).

Ganadora como en la (2026). Japón: Ganadora como Mejor Cortometraje en el AI Film Festival Japan (2025) y Selección Oficial en el Tokyo Lift-Off Film Festival (2026).

Ganadora como en el (2025) y Selección Oficial en el (2026). Alemania: Ganadora como Mejor Cortometraje en el Berlin Kiez Film Festival (2026) y Selección Oficial en el Berlin Lift-Off Film Festival (2026).

Ganadora como en el (2026) y Selección Oficial en el (2026). España: Selección oficial en los prestigiosos AI Movie Awards (2026).

La realización de una obra de esta complejidad técnica requirió de una sinergia perfecta entre el arte tradicional y la postproducción digital de vanguardia. El proyecto fue llevado adelante por las compañías productoras Cráneo Films y la Universidad de Buenos Aires (UBA), consolidando una vez más el rol de la casa de altos estudios pública en el desarrollo de la innovación cultural de calidad internacional.

La película "El día que me quieras: El viaje de Gardel" se consagró en Europa.

Los detalles detrás del viaje épico de Carlos Gardel generado con IA

El equipo técnico y artístico que hizo posible esta proeza estuvo conformado por:

Dirección: Matías Mera

Matías Mera Producción Ejecutiva: Matías Rojo y Ricardo Alfonsín

Matías Rojo y Ricardo Alfonsín Realizador IA: Leandro Mera

Leandro Mera Coordinación de Post Producción IA: Chicho Pellegrini

Chicho Pellegrini Producción: Karina Defranza

Karina Defranza Guión: Sebastián Cortés

Sebastián Cortés Sonido: Gaspar Benegas

Gaspar Benegas Coordinación de Producción: Santiago Freddy Gima

Santiago Freddy Gima Investigación y Archivo: Paula Álvarez y Florencia Nolazco

"¡Del arrabal al mundo! ¡Y ahora premiados en Cannes! Gracias a todos por acompañarnos en este viaje épico", expresaron emocionados los realizadores al cierre de su mensaje difundido por Instagram, celebrando una nueva página dorada en la historia del cine de animación nacional.