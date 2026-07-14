Los alquileres volvieron a subir por encima de la inflación y crece la presión sobre los ingresos

Los alquileres volvieron a aumentar por encima de la inflación en la mayor parte de la Argentina. Así lo reflejó un informe de Inquilinos Agrupados, que comparó la evolución del costo de la vivienda con el índice general de precios y advirtió que la brecha continúa ampliándose desde que el Gobierno derogó la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023. La organización sostiene que la desregulación no logró contener los valores y que el costo de alquilar sigue creciendo a un ritmo superior al resto de los precios.

Los datos muestran que la inflación general fue del 1,9%, mientras que los alquileres aumentaron 3,8% en Cuyo, 3,7% en el Gran Buenos Aires, 3,4% en el Noreste, 3,3% en la región Pampeana y 2,6% en el Noroeste. Solamente la Patagonia registró una variación menor al índice general, con un incremento del 1,1%.

La diferencia también aparece cuando se observa la evolución de los últimos doce meses. Mientras la inflación interanual alcanzó el 33,4%, los alquileres crecieron muy por encima de ese nivel en todas las regiones relevadas, con picos que superan el 70%.

Los alquileres aumentaron hasta más del doble que la inflación interanual

El informe de Inquilinos Agrupados muestra que el mayor incremento anual se produjo en el Noreste, donde los alquileres aumentaron un 70,7%. Le siguieron la Patagonia, con un 52,9%, Cuyo, con 52,8%, el Noroeste, con 50,3%, la región Pampeana, con 48,2%, y el Gran Buenos Aires, donde los contratos registraron un incremento del 43,3%.

Los números vuelven a poner el foco sobre el peso que tiene el alquiler dentro del presupuesto de los hogares. Si bien la desaceleración de la inflación continúa, el costo de acceder a una vivienda mantiene una dinámica distinta y sigue creciendo por encima del promedio de los precios. Por otro lado, la situación ya había sido advertida en informes anteriores de la organización, que vienen registrando que el rubro vivienda se mantiene entre los que más aumentan mes tras mes.

Inquilinos Agrupados cuestionó el fin de la Ley de Alquileres

El presidente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, afirmó que la evolución de los precios contradice uno de los argumentos que impulsó la desregulación del mercado. "A pesar del discurso casi hegemónico de que la oferta y la demanda se equilibran y que el aumento de la oferta iba a bajar los precios, sucedió exactamente lo contrario. Los alquileres, desde la derogación de la Ley de Alquileres y el fin del control de precios, han corrido siempre por encima de la inflación", advirtió Muñoz.

Por otra parte, el dirigente agregó que la única salida para aliviar la carga económica de los inquilinos pasa por volver a establecer mecanismos de regulación sobre los precios. "La única solución para no dejar todo el salario en el alquiler es volver a tener un control de precios como en la mayoría de los países del mundo", aseguró.