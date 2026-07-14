El BCRA hizo una compra récord por la liquidación extraordinaria de deuda privada

La liquidación de una Obligación Negociable de una empresa permitió este martes al Banco Central concretó la mayor compra de divisas de la gestión del presidente Javier Milei, por 532 millones de dólares, aunque no alcanzó para influir sobre el comportamiento de los títulos públicos que reflejan un Riesgo país que no logra perforar el piso de 400 puntos.

La disponibilidad de divisas en el mercado oficial de cambios también se observó en el mercado financiero, donde se realizaron operaciones de dolarización por más de 507,9 millones, entre las acreditaciones en cuentas locales (dólar MEP) por 303,7 millones y las de Contado Con Liquidación por 204,2 millones que permiten sacar las divisas del país.

El equipo económico del presidente Milei, el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aprovechó la sobreoferta para bajar el valor de la divisa, que cerró a 1.471,5 pesos en el mayorista, 1.495 pesos el minorista, 1.507,5 pesos en el MEP y 1.558 pesos el CCL, con caídas promedios de 0,7%.

En las últimas dos semanas la administración libertaria aplicó una política de saturación de información positiva a los mercados, buscando que impacte en el valor de los títulos públicos para quebrar el piso de los 400 puntos y acercar el país a una emisión internacional de deuda.

Primero fue el anuncio de un programa financiero que con algunas dudas garantizaba el flujo de divisas para afrontar vencimientos de lo que resta del año y 20027, aunque no incluyó las necesidades del BCRA y de la demanda privada; después fue el anuncio de la visita a Buenos Aires de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para expresar su respaldo al programa.

También se anunciaron créditos de entidades financieras por 3.200 millones de dólares que se depositaron directamente en el Bank of New York Mellon para el pago a los bonistas que demandó unos 4.300 millones de dólares; mientras paralelamente el presidente Milei anunció una reforma de la Carta Orgánica del BCRA que busca limitar su rol a garantizar la estabilidad del peso (una reforma que genera dudas en el sector privado) pero que abrirá el mercado financiero.

La difusión del Indec de la inflación de junio quebrando el 2% por primera vez desde septiembre del año pasado (aunque la inflación de los últimos 12 meses mostró una leve suba) era el último dato que esperaba la administración libertaria para que el mercado apueste por la estabilidad del programa económico y genere una corriente de compra de los activos financieros.

Los flujos de capitales a los mercados emergentes, excluyendo a China, reflejaron en junio una salida de los activos de renta variables, acciones, compensado por el ingreso para la compra de deuda soberana que no se replicó en el mercado local, un equilibrio que se rompió en el mercado local por la incapacidad del Gobierno de emitir en los mercados internaciones para atraer divisas.

En paralelo, la emisión de deuda de provincias y empresas que fue la principal fuente de dólares en la primera mitad del año empezó a mostrar agotamiento en junio y sw profundizó en esta primera mitad de julio, donde hubo colocaciones en el mercado local por 250 millones de dólares y no se conocieron operaciones en el exterior, donde cada vez hay menos apetito por deuda local.

La Secretaría de Finanzas anunció que este miércoles buscará colocar el bono en dólares AO29 por hasta 2.000 millones que competirá con la colocación dje deuda del sector privado anunciado para los próximos días de Vista por 75 millones de dólares y de Petroquímica Comodoro Rivadavia por 350 millones de dólares.

La compra extraordinaria del BCRA fue adjudicada a la liquidación de dólares provenientes de una Obligación Negociable aunque no se pudo identificar a la empresa se estima que se vio obligada a vender para cumplir con los plazos de liquidación que le permitan luego acceder al mismo mercado para adquirir las divisas para el pago de los servicios de esa deuda.

En lo que va de julio, el sistema financiero en tanto alcanzó el mayor dinamismo para el mercado de moneda extranjera en lo que va del año, con un fuerte crecimiento de los depósitos privados, que alcanzaron nuevos máximos de la serie; la continuidad de la expansión del crédito en dólares, consolidando una tendencia iniciada en abril; el incremento de la liquidez bancaria, dado que el aumento de los depósitos superó al del crédito durante buena parte del mes.

Según el análisis del Grupo Moneda, Desarrollo y Equidad (MDE), el sistema financiero mantiene elevados niveles de solvencia en moneda extranjera y capacidad para continuar expandiendo el financiamiento en dólares, que está consolidando un proceso de remonetización en moneda extranjera.