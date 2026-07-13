Milei reunió a su tropa legislativa para explicar su reforma del BCRA: "No se habló de plazos"

Javier Milei reunió por más de dos horas a los diputados y senadores libertarios con el fin de explicarles la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Un proyecto que lo obsesiona porque combina su interés por la economía y su batalla cultural contra la emisión monetaria.

Según anticipó el texto -cuyo detalle no fue acercado a los legisladores- propone reducir las funciones de la entidad a “preservar el valor de la moneda”. “Ese será su único objeto y mandato”, explicó el Presidente. Además se busca prohibir el financiamiento del Tesoro Nacional tanto de forma directa con transferencias o indirectas mediante la emisión de bonos. “Conceptualmente es dar marcha atrás con el desastre que fue la reforma que implementó Mercedes Marcó del Pont”, explicó el diputado Damián Arabia.

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El proyecto buscará prohibir la creación de Letras Intransferibles del Tesoro y cambios en la forma de designación de autoridades para garantizara su estabilidad y sea más difícil su la remoción del presidente y directorio. “Para no hacer lo que hizo Cristina Kirchner con Martín Redrado”, recordó un memorioso legislador.

Otro de los puntos implica restringir la distribución de utilidades y endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que, de manera directa o indirecta, utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro Nacional mediante la emisión monetaria.

Milei les dijo a sus legisladores que el BCRA "lleva 91 años de estafa a los argentinos”. “El banco se creó por una situación de emergencia, de crisis y Perón lo transformó luego en el banco nacional y popular y ahí empezaron los problemas de inflación”, resumió la diputada Juliana Santillán de lo aprendido.

Si bien el encuentro contó con la participación del gabinete político con Karina Milei a la cabeza, el jefe de gabinete Diego Santilli, operador Ignacio Devitt y los jefes de bloques, no se acordó la estrategia parlamentaria para conseguir los votos ni cuál será la cámara de origen del debate. "Esperaremos la letra pero es muy auspicioso. No se habló de la estrategia parlamentaria. Fue una larga explicación del Presidente y contestó preguntas. No sé habló de plazos. Milei presentó la idea", describió el senador Pablo Cervi al abandonar la sede del Ejecutivo.

Hacia el final Karina agradeció a los legisladores su presencia pese a la poca anticipación con la que fue organizada la reunión. Los diputados y senadores fueron convocados el sábado para conocer de primera mano los detalles del proyecto que se lleva la concentración de Milei. El objetivo es que la agenda económica domine la división post mundial ya que creen en el Gobierno es un activo que debe defenderse públicamente. Milei les indicó que está reforma será parte de un paquete más amplio y complementario como la ampliación de la ley de inocencia fiscal, la nueva ley de mercado de capitales y el shutdown. Sin dar demasiadas precisiones el presidente les dijo a los legisladores que se queden tranquilos que no implicará la paralización del Estado.