Irreconocible: así es la impactante transformación de Tom Cruise para Digger, su nueva película

Así es la transformación de Tom Cruise para Digger, su nueva película.

Tom Cruise vuelve al cine con una desafiante transformación que lo podría convertir en sorpresa de la temporada de premios. El actor de Misión Imposible protagoniza Digger, la nueva película del ganador del Oscar Alejandro González Iñárritu, y Warner Bros lanzó un adelanto donde se lo ve con un aspecto irreconocible.

Un (casi) irreconocible Tom Cruise protagoniza Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, el oscarizado director de Birdman y The Revenant. Y de cara a su estreno, el 1 de octubre, se lanzó un trailer en el que se lo ve al actor encarnando a un corrupto magnate del petróleo que provoca un desastre nuclear de proporciones bíblicas... que el mismo está dispuesto a subsanar.

Además de Cruise, Digger cuenta en su reparto con John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed y Emma D'Arcy, entre otros. El guion lo firman el propio Iñárritu junto a Sabina Berman, Nicolás Giacobone y Alexander Dinelaris.

Antes de lanzamiento del trailer, Tom Cruise habló con la prensa en un evento de Warner Bros en Los Ángeles y reveló que Digger es un proyecto diferente a cualquier otro en el que trabajó anteriormente. "Nunca había tenido algo que me desafiara de esta manera, y Alejandro tampoco, cuando nos embarcamos en ello; jamás. Cuando vean esta película, verán que es totalmente original", declaró el actor, según recoge The Hollywood Reporter.

Tom Cruise en Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu.

También, en dicho evento Cruise mencionó que su amor por el cine de Iñárritu se despertó con la película Amores Perros: «Qué película tan brillante. Fue increíble. Cuando vi esa película, no sé qué sintieron ustedes, pero yo pensé: "¿Qué carajo? ¡Este tipo!". Las actuaciones. El diseño. El colorido de la película. Cada aspecto del filme estaba muy meditado, muy cuidado, y se podía percibir la poderosa voz humana de alguien con un talento increíble para lo que hacía».

Digger, la película que tuvo más de 7 años de desarrollo

El primer encuentro de Cruise e Iñárritu fue hace siete años, cuando el director le presentó el proyecto al actor y le leyó el guion en voz alta. «Escucho todo lo que él tiene en mente para poder comprenderlo; así sé cómo aportar y cómo hacer realidad esa colaboración. Fue algo hermoso. No hay nada mejor que situarse, tanto física como metafóricamente, al borde de un precipicio y decir: "Hagámoslo. Confío en ti y sé que, sea lo que sea que vayamos a hacer, será una experiencia extraordinaria"», sostuvo la estrella de cine.

Fue en un mensaje de video durante un evento en Los Ángeles cuando Alejandro González Iñárritu contó que la idea de Digger apareció justo después de rodar The Revenant, por la cual ganó el Oscar a Mejor director y Mejor protagonista para Leonardo Di Caprio. "No un guion, no una película, sino una obsesión implacable y recurrente que ha perdurado a lo largo de todos estos años intensos. Sabía quién era este personaje (...). Me llevó diez años hacer esta película, porque no buscaba una historia. Buscaba la manera adecuada de contarla. Y es algo absurdo, peligroso, pero ciertamente cómico, porque la fuente de la gran comedia es la tragedia", contó.