Noruega convierte eliminación del Mundial en una fiesta multitudinaria en Oslo

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Cuartos de final - Noruega contra Inglaterra - Los aficionados se reúnen en Oslo

​Más de 100.000 aficionados inundaron el lunes las calles de Oslo para dar ‌a la selección ‌noruega una bienvenida digna de héroes, convirtiendo la decepción por su eliminación del Mundial en una gran celebración nacional.

La derrota 2-1 ante Inglaterra en la prórroga del sábado puso fin a la histórica trayectoria de ​Noruega en cuartos ⁠de final, haciendo añicos los sueños ‌de los nórdicos de seguir avanzando. ⁠Sin embargo, eso no ⁠impidió que el país celebrara a sus héroes.

Una multitud enorme, bajo el sol del verano ⁠noruego, llenó los jardines del Palacio Real ​a primera hora de la ‌tarde del lunes. La selección ‌aterrizó entre el tradicional saludo de los ⁠cañones de agua antes de iniciar su desfile de bienvenida en la capital.

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La fila de seguidores abarrotó rápidamente la plaza ​del palacio ‌antes de extenderse a lo largo de la calle principal, Karl Johans gate, mientras la selección asistía primero a una audiencia con el rey ⁠Harald.

A continuación, el equipo salió a saludar a los aficionados con la Guardia Real en posición de firmes detrás.

El delantero Erling Haaland se marchó antes de la etapa final de las celebraciones, lo que le impidió unirse a ‌sus compañeros en las escaleras del palacio para un último "remo vikingo", con las decenas de miles de aficionados reunidos abajo y liderado por el príncipe heredero Haakon en el tambor.

"Erling ‌y Sander (Berge) tuvieron que tomar su avión, ya que nuestro vuelo desde Estados Unidos se retrasó ‌cuatro horas", ⁠explicó el entrenador Stale Solbakken, mientras la plantilla se preparaba para continuar ​las celebraciones con un desfile en un autobús descapotable por Oslo.

Con información de Reuters