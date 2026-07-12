Cuándo terminan las vacaciones de invierno en Buenos Aires

Los alumnos, docentes y familias que residen en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires arrancarán pronto las vacaciones de invierno 2026, mientras varias jurisdicciones de la Argentina ya transitaron su primera semana del receso invernal y otras comenzarán en unas horas.

En tanto, en distintas provincias se preguntan cuándo terminan las vacaciones de invierno 2026, ya que son miles los trabajadores de la educación que deberán planificar los meses que restan del calendario de escolar, que estipula el comienzo de las vacaciones en cada provincia, y el inicio y fin de clases.

Para este año, las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del receso invernal difiere según el distrito.

¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno 2026 en cada provincia?

En estos momentos, las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe ya transitaron su primera semana de vacaciones y se preparan para la segunda, por lo que el receso invernal finalizará el viernes 17 de julio y el lunes 20 las escuelas reabrirán sus puertas.

Por otro lado, Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán tendrán su receso del 13 al 24 de julio, y a partir del lunes 27 volverán las actividades a las escuelas.

Los últimos en volver a clases serán la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco, y Santiago del Estero. Estas jurisdicciones tendrán sus vacaciones de invierno del 20 al 31 de julio. A partir del lunes 3 de agosto, los alumnos y docentes volverán a las aulas.

¿Cuándo terminan las clases 2026 en Argentina?

El calendario de finalización de clases en la Argentina quedó de la siguiente manera: