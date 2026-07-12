Incendio fatal en un bar de Tailandia: hay al menos 27 muertos y varios heridos

Incendio fatal en un bar de Bangkok: hay al menos 27 muertos y varios heridos

Un bar de Bangkok, la capital de Tailandia, se incendió este domingo y dejó un saldo de al menos 27 muertos, a pesar de que los bomberos lograron controlar las llamas. Varios heridos fueron trasladados para recibir atención médica.

Un incendio destruyó un bar tailandés y dejó al menos 27 muertos

En las impactantes imágenes que se viralizaron, se pueden ver las llamas intensas que salían de la puerta del bar Na Ladprao, ubicado en el norte de la capital. También se observa cómo varias personas intentaban huir entre densas columnas de humo.

El incidente fue reportado cerca de la medianoche tailandesa y, además de los bomberos, acudió personal de seguridad y sanitario. Algunos de los videos muestran cómo los rescatistas intentaron reanimar a las víctimas.

Según consignó AP, los bomberos tardaron media hora en controlar el incendio, pero hubo víctimas fatales, heridos y la infraestructura del bar, como así también mesas y sillas, quedaron carbonizadas.

Cuáles fueron las causas del incendio: la explicación de las autoridades

Las autoridades todavía no determinaron cómo inició el incendio fatal. El primer ministro Anutin Charnvirakul, según informó a AP, le aseguró a la prensa que "la causa del incendio está bajo investigación". El funcionario, además, confirmó que muchas de las víctimas fueron encontradas en los baños de la parte trasera del bar.

Las autoridades confirmaron un saldo de almenos 27 muertos y varios heridos (Foto: AP)

Respecto a las potenciales causa todo apuntaría a una falla eléctrica, ya que un músico que se encontraba tocando en el lugar aseguró que vio que salía humo de un disyuntor cerca del escenario antes de que se cortara la electricidad. Luego, de acuerdo a su testimonio, escuchó una explosión y el lugar se llenó de humo.