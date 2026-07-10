El mercado aerocomercial argentino se prepara para un cambio importante en la conectividad de cara a la próxima temporada estival. Mientras la oferta de asientos domésticos cayó casi un 13% en el segundo trimestre del año, JetSMART -aerolínea low cost- anunció un plan histórico para expandir su presencia tanto a nivel federal como internacional.

Este ambicioso programa prevé un aumento del 40% en la capacidad de vuelos para el verano, con nuevas rutas que unirán Buenos Aires con destinos claves del interior del país y también del continente sudamericano. La inversión destinada a este despliegue supera los 550 millones de dólares, sumándose a los 750 millones que la empresa ya había inyectado en el mercado nacional desde 2018.

Los beneficios no solo se limitarán a la conectividad, ya que la compañía confirmó que este crecimiento generará la creación de 300 nuevos empleos, tanto directos como indirectos, impulsando la economía local en diferentes sectores vinculados al transporte aéreo.

Durante la presentación oficial, Estuardo Ortiz, CEO y fundador de JetSMART, afirmó: “Somos la aerolínea de mayor crecimiento de Argentina y de Sudamérica, y hoy venimos a confirmarlo invirtiendo más de 550 millones, para llegar a 23 aeronaves en el país. Y, lo más importante, es poner esto al servicio de los argentinos ofreciendo más rutas domésticas desde Buenos Aires a Posadas, San Juan, Santiago del Estero y Jujuy e internacional a Maceió en Brasil. Queremos seguir sumando, aportando y creciendo para dar empleo y conectividad confiable a la Argentina”.

El plan contempla que las nuevas rutas comiencen a operar entre noviembre y diciembre de 2026, conectando directamente la Ciudad de Buenos Aires con destinos turísticos y corporativos estratégicos para la región. Entre las incorporaciones figuran cinco rutas nuevas que potenciarán la oferta aérea nacional e internacional.

JetSMART proyecta superar las 100 aeronaves para 2030.

Los detalles del anuncio de JetSMART

Para sostener este aumento en frecuencias y destinos, JetSMART diseñó un plan acelerado de incorporación de aeronaves en Argentina. En octubre se espera contar con 17 aviones, cifra que crecerá a 19 en diciembre, alcanzando un pico de 23 aeronaves en plena temporada de verano. De esas, 10 serán Airbus A321, el modelo más moderno y con mayor capacidad de pasajeros dentro de la flota.

A nivel regional, la aerolínea cuenta con una flota de 54 aviones que operan más de 90 rutas en países como Chile, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y República Dominicana. Respaldada por inversores globales como Indigo Partners y American Airlines, JetSMART proyecta superar las 100 aeronaves para 2030.

Además de su expansión, la compañía suma reconocimientos importantes en la región. Fue distinguida por SKYTRAX como la Mejor Aerolínea de Bajo Costo en Sudamérica en 2021, 2023 y 2025. También la consultora Cirium la calificó como la aerolínea más eficiente en emisiones por asiento en Latinoamérica según EmeraldSky 2025, un dato clave para una empresa que combina tarifas accesibles con un compromiso ambiental.