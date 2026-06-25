Aerolíneas Argentinas decidió fortalecer su operativa hacia Estados Unidos en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ofreciendo dos vuelos diarios a Miami el 30 de junio y el 1 de julio, y sumando un servicio extra el 2 de julio para atender la alta demanda de pasajeros que acompañarán a la Selección Argentina.

Además, la compañía lanzó una tarifa promocional para vuelos especiales a Dallas programados para el 25 y 26 de junio, con pasajes desde USD 500 para el tramo de ida, que con impuestos y tasas incluidos asciende a USD 655. Estos vuelos están vinculados al último partido de la fase de grupos que la Argentina disputará en el Dallas Stadium el 27 de junio contra Jordania.

El Airbus A330 asignado a estos vuelos luce una decoración especial inspirada en la Selección Argentina, con el número 10, la cinta de capitán en los motores y las tres estrellas que representan los títulos mundiales conseguidos por la albiceleste, un detalle que entusiasma a los fanáticos que viajan para apoyar al equipo.

Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas ya operó tres vuelos especiales relacionados con el Mundial: dos hacia Kansas y uno a Dallas, que se suman a sus vuelos regulares hacia Estados Unidos. Esta estrategia busca facilitar las conexiones hacia las diferentes sedes del campeonato, mejorando la experiencia de los hinchas.

El vuelo de vuelta desde Miami con Aerolíneas Argentinas arranca en USD 234 y puede quintuplicarse en pocos días.

En cuanto a los precios para el regreso, las tarifas varían según la fecha y el aeropuerto de partida. Para un vuelo Miami-Ezeiza entre el 30 de junio y el 3 de julio, la tarifa base es de USD 234, aunque puede escalar hasta USD 1.174 si el viaje se realiza el sábado siguiente. La opción más económica incluye solo un equipaje de mano de 10 kilos, y los cambios antes y después de la partida tienen un costo de USD 150 y USD 200, respectivamente.

Por otro lado, la categoría plus eleva el precio a USD 319 e incorpora una valija de 23 kilos. En esta modalidad, el cambio antes del viaje cuesta USD 100, el posterior USD 150, y la devolución del pasaje implica un cargo de USD 300.

Los cambios de Aerolíneas Argentinas por el Mundial 2026

Vale destacar que, aunque Estados Unidos ya formaba parte de la red habitual de Aerolíneas Argentinas, la estrategia para este Mundial sufrió modificaciones recientes.

La empresa canceló vuelos desde el interior del país hacia Miami debido al aumento del 50% en el precio del combustible, provocado por el conflicto en Medio Oriente, y a una demanda menor a la prevista. En su lugar, optó por concentrar pasajeros en Buenos Aires y reforzar las frecuencias desde allí, una decisión clave para mantener la rentabilidad del servicio.