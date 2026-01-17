Aerolíneas Argentinas anunció vuelos especiales a Kansas y Dallas por el Mundial 2026

Con la mira puesta en el próximo Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, la empresa estatal Aerolíneas Argentinas presentó su estrategia comercial y operativa para acompañar a los hinchas y garantizar la conectividad con Estados Unidos. El anuncio incluye una serie de vuelos especiales directos a las ciudades sede de la fase de grupos y la incorporación de una ruta regular muy esperada desde el interior del país: Córdoba-Miami.

La aerolínea de bandera compañía busca capitalizar la demanda generada por el evento deportivo que protagonizará la Selección Argentina, en busca del bicampeonato, facilitando el traslado de miles de hinchas que viajarán para alentar al equipo nacional en los partidos contra Argelia, Austria y Jordania. Para la fase de grupos, la aerolínea diseñó un esquema táctico con arribos programados específicamente para las fechas de los partidos.

Kansas (vs. Argelia - 16 de junio): se habilitarán dos vuelos especiales . Uno llegará el día previo al encuentro y el otro arribará el mismo día del partido, permitiendo opciones tanto para quienes buscan hacer turismo como para quienes viajan exclusivamente al estadio.

se habilitarán . Uno llegará el día previo al encuentro y el otro arribará el mismo día del partido, permitiendo opciones tanto para quienes buscan hacer turismo como para quienes viajan exclusivamente al estadio. Dallas (vs. Austria - 22 de junio / vs. Jordania - 27 de junio): habrá un total de cuatro vuelos especiales. Para cada uno de estos encuentros, la empresa dispondrá de un vuelo con llegada el día anterior y otro el mismo día del match.

Para cada uno de los partidos de la Selección Argentina en fase de grupos del Mundial 2026, Aerolíneas Argentinas dispondrá de dos vuelos.

Vuelve la conexión entre Córdoba y Miami por Aerolíneas Argentinas

Más allá de la fiebre mundialista, la noticia más relevante en términos de conectividad a largo plazo es el lanzamiento de la ruta directa entre Córdoba y Miami.

Inicio: a partir del 5 de junio .

a partir del . Frecuencia: dos vuelos semanales, los días viernes y domingo .

dos vuelos semanales, los días . Aviones: operados con Airbus A330.

Desde Aerolíneas Argentinas destacaron que esta ruta no es temporal: si bien servirá para llevar hinchas durante el torneo, permanecerá activa una vez finalizado el Mundial como ruta regular, ampliando las opciones de salida internacional desde el interior sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Para complementar esta oferta, la operación regular entre Ezeiza y Miami se mantendrá robusta, con 18 frecuencias semanales. Esto implica una oferta de hasta tres vuelos diarios con opciones de salida tanto diurnas como nocturnas.

Todos los tickets para estas operaciones, tanto las especiales por el Mundial como la nueva ruta desde Córdoba, ya se encuentran disponibles para la compra en el sitio web oficial (www.aerolineas.com.ar) y en agencias de viajes.