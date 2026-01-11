Tras 7 años de obras, inauguran un aeropuerto internacional en una provincia clave de Argentina.

Después de casi siete años de trabajo, el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento (UAQ) en San Juan inauguró el 10 de diciembre de 2025 su terminal de pasajeros renovada, justo antes de las vacaciones de verano. Esta obra representa una transformación profunda para la principal puerta aérea de la provincia. La remodelación, que demandó una inversión aproximada de 55 millones de dólares, fue realizada por Aeropuertos Argentina, parte del grupo Corporación América.

El proceso comenzó en 2018 con el Grupo Petersen, aunque tuvo que detenerse por inconvenientes relacionados con el terreno. Luego, la empresa mendocina Procon retomó y finalizó la primera etapa en junio de 2023, mientras que la segunda fase, que incluyó la incorporación completa del sector internacional, se completó con la inauguración oficial en diciembre de 2025.

La nueva terminal cuenta con una superficie de 5396 m² y ofrece servicios modernizados tanto para pasajeros nacionales como internacionales, apuntando a mejorar la experiencia y potenciar la conectividad aérea de la región. Los detalles del renovado aeropuerto de San Juan:

12 mostradores de check-in

2 cintas de equipaje

2 mangas de embarque (incluyendo una nueva para vuelos internacionales)

12 locales comerciales + 4 locales gastronómicos (un verdadero minishopping aeroportuario)

265 cocheras para mayor comodidad de los pasajeros

Tecnología de última generación y diseño antisísmico adaptado a la zona de alta peligrosidad sísmica grado 4.

El acto de inauguración reunió a figuras clave, entre ellas el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian; y la intendenta de la capital provincial, Susana Laciar, además de otros directivos vinculados a infraestructura y operación aeroportuaria.

Orrego destacó que la provincia ahora dispone de un aeropuerto de “primera calidad” gracias a “una articulación estratégica entre lo público y lo privado, que va a acompañar el crecimiento y la proyección que San Juan tiene hacia el futuro”. Por su parte, Ketchibachian calificó la terminal como “un orgullo para los sanjuaninos y para todos los argentinos”, remarcando que responde al aumento del tráfico aéreo en la región.

Actualmente, el aeropuerto opera vuelos regulares con Aerolíneas Argentinas y Flybondi hacia Aeroparque y Ezeiza, además de servicios no regulares a destinos como Córdoba, Rosario y Mar del Plata. Con la nueva infraestructura internacional, se espera sumar rutas hacia Chile, impulsadas por el turismo y la minería, y aumentar la frecuencia de vuelos en general.

Antes de la renovación, el aeropuerto ya mostraba cifras positivas en movimiento de pasajeros, por lo que la nueva terminal promete fortalecer aún más la conectividad y el desarrollo económico local. Entre enero y noviembre de 2025 circularon 183.444 pasajeros (+8,88% interanual). En algunos meses de 2025, San Juan fue uno de los tres destinos de mayor crecimiento del país (hasta +15% en cantidad de vuelos).

Cierra el aeropuerto de Río Grande: ¿Por qué y por cuánto tiempo?

El aeropuerto Ramón Trejo Noel, ubicado en Río Grande, permanecerá cerrado hasta el próximo 15 de abril debido a una obra integral que busca modernizar y reacondicionar su infraestructura. Esta medida implica la suspensión total de las operaciones comerciales aéreas durante más de dos meses.

La inversión para esta renovación alcanza los 37 millones de dólares, ejecutados por Aeropuertos Argentina, con el objetivo de elevar la seguridad operacional y actualizar los estándares técnicos de la terminal fueguina. Durante el tiempo que dure la obra, todos los vuelos que normalmente parten y arriban a Río Grande serán derivados a Ushuaia. Esto generará un movimiento extra de pasajeros en esa ciudad y obligará a una reorganización del esquema aéreo provincial.