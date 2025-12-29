El aeropuerto de Río Gallegos reinició operaciones con su pista totalmente remodelada.

El Aeropuerto Internacional de Río Gallegos reinició este lunes sus operaciones con su infraestructura totalmente renovada. Cumpliendo con el cronograma previsto, la terminal finalizó un ambicioso plan de obras de adecuación que demandó una inversión de U$S 29 millones. La finalización de estos trabajos dará un nuevo impulso al aeropuerto, fortaleciendo la conectividad en la región y potenciando el desarrollo local y provincial, consolidándose como un nodo clave para el transporte aéreo en el sur del país.

El corazón del proyecto se centró en la rehabilitación de 2.750 metros de pista. Las obras, que dinamizaron la economía local con la participación de más de 80 trabajadores de la provincia, incluyeron la construcción de una nueva cabecera en pavimento rígido y la reconstrucción íntegra de todo el paquete asfáltico en el sector central. Para garantizar la seguridad en una zona de condiciones climáticas exigentes, se realizó una readecuación completa del sistema de balizamiento:

Se reemplazaron las luminarias existentes por 140 nuevas con tecnología LED de alta intensidad.

de alta intensidad. Se instaló un nuevo sistema de detección de hielo, fundamental para mejorar la seguridad operacional en la terminal.

Las reformas no se limitaron al "lado aire". La experiencia del usuario también se vio beneficiada con importantes mejoras en la infraestructura del edificio:

Zona de preembarque: Se optimizaron 540 m2 en la planta alta, logrando un incremento del 60% en el espacio . Este sector ahora cuenta con mayor iluminación natural, una actualización integral de solados, cielorrasos y nueva señalética para la orientación del pasajero. Además, se incorporó una nueva oferta gastronómica.

Se optimizaron 540 m2 en la planta alta, logrando un . Este sector ahora cuenta con mayor iluminación natural, una actualización integral de solados, cielorrasos y nueva señalética para la orientación del pasajero. Además, se incorporó una nueva oferta gastronómica. Hall de arribos y partidas: Fue modernizado y refuncionalizado, destacándose la incorporación de una Sala Kids , un espacio lúdico pensado para que los niños tengan una espera amena con juegos y entretenimientos.

Fue modernizado y refuncionalizado, destacándose la incorporación de una , un espacio lúdico pensado para que los niños tengan una espera amena con juegos y entretenimientos. Parking: Se renovó el asfaltado y se reorganizaron los espacios, sumando nueva cartelería para agilizar la circulación y el ordenamiento de los vehículos.

Conectividad y crecimiento de pasajeros en la Patagonia

El Aeropuerto de Río Gallegos es un punto estratégico que conecta con destinos clave como Aeroparque, Ezeiza, Ushuaia, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Río Grande e Islas Malvinas. A nivel internacional, mantiene conexión con Punta Arenas (Chile). La reapertura llega en un momento de crecimiento sostenido. Según los registros, entre enero y agosto de 2025 (antes del cierre por obras), el tráfico de pasajeros internacionales subió un 41% en comparación con el mismo período de 2024. Sumando los destinos domésticos, la terminal movió más de 126 mil pasajeros hasta septiembre, superando en un 2,38% el desempeño del año previo. Cabe mencionar que las obras incluyeron intervenciones específicas en diferentes sectores:

Sector Hormigón (hasta pavimento flexible):

Demolición de la losa de hormigón existente.

Excavación de caja, mejorado y perfilado.

Base de hormigón y losa de hormigón simple con juntas.

Cabecera de viraje para aeronaves Clave C con márgenes pavimentados.

Las obras en el Aeropuerto de Río Gallegos también contemplaron la readecuación del sistema de balizamiento de pista, reemplazando las luminarias existentes por 140 nuevas en tecnología LED de alta intensidad.

Sector Pavimento Flexible:

Fresado de la totalidad de la mezcla asfáltica existente.

Base asfáltica y carpeta asfáltica.

Sector Hormigón - Cabecera 25:

Limpieza y sellado de juntas y fisuras.

Intervención de losas puntuales.

Con motivo de esta reapertura, tuvo lugar un acto en la terminal del que participaron el gobernador de la provincia, Claudio Vidal, su gabinete de ministros y el diputado nacional Jairo Guzmán (LLA Santa Cruz). Por parte de Aeropuertos Argentina participó el Gerente General de la Región Este, Estanislao Aleman, quien expresó: “Esta intervención consolida a Río Gallegos como un aeropuerto clave para la conectividad de la región patagónica, al tiempo que reafirma compromiso de Aeropuertos Argentina con la seguridad operacional y el desarrollo de la aviación comercial en el sur del país.”

Allí, el mandatario provincial se refirió a la importancia de esta obra para la provincia: "Felicito a Aeropuertos Argentina porque la obra se comenzó y se terminó en tiempo y forma y para nosotros, para los que vivimos en Santa Cruz, esto es realmente fundamental. Es una obra que garantiza 20 años más de vida en la pista, así que reclamamos obra pública, esta fue una obra pública, pública-privada y tuvo el acompañamiento de todos los sectores, agradecido y orgulloso de que este tipo de obras se puedan desarrollar y llevar adelante".