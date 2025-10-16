Cierra un importante aeropuerto de Argentina: cuál es y por qué.

Un reconocido aeropuerto de Argentina va a permanecer cerrado durante varios meses por reformas. Se trata de un aeropuerto internacional que muchas personas utilizan a diario para salir del país.

Según trascendió, el Aeropuerto Internacional de Río Grande “Gobernador Ramón Trejo Noel” permanecerá cerrado durante varios meses por grandes reformas en su pista principal y en el sistema de balizamiento. Se estima que las obras tendrán inicio a en enero de 2026.

Aeropuertos Argentina 2000 informó que el cierre está previsto desde el 5 de enero hasta el 15 de abril de 2026. Durante este período, se llevarán adelante trabajos de modernización e infraestructura. Según se dio a conocer, esta obra requirió una inversión total de 37 millones de dólares.

Qué reformas se harán en el Aeropuerto Internacional de Río Grande "Gobernador Ramón Trejo Noel"

Estas reformas incluirán la rehabilitación integral de la pista 08-26, el reemplazo de 250 luminarias halógenas por tecnología LED de bajo consumo y más eficiente, además de la instalación de un sistema de energía interrumpida (UPS) para garantizar el funcionamiento permanente de las ayudas visuales, incluso ante cortes de suministro eléctrico.

También se va a incorporar un nuevo sistema de detección de hielo, que va a permitir monitorear en tiempo real las condiciones de la superficie, alertando a los pilotos sobre la posible formación de escarcha, nieve o hielo.

Por último, se piensa demoler completamente la plataforma actual para construir una nueva superficie de hormigón, ampliando el área operativa y mejorando la seguridad en condiciones meteorológicas adversas.

El objetivo de estas obras

El objetivo principal de estas reformas es elevar los estándares de seguridad operacional y mejorar la eficiencia de las operaciones aéreas. Durante el período de cierre, los vuelos con destino o salida desde Río Grande van a ser reprogramados o derivados a aeropuertos cercanos, según lo determinen las aerolíneas. Es por esto que se aconseja que los pasajeros estén atentos a los comunicados sociales de cada aerolínea.