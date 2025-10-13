Con un 5,3% de desocupación, La Rioja se mantiene por debajo del promedio nacional: todos los detalles

En un contexto de crisis económica, la ciudad de La Rioja se posiciona entre las doce con menor índice de desocupación del país. El dato surge del último relevamiento oficial realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En la ciudad capital, la desocupación afecta al 5,3% de la Población Económicamente Activa (PEA), una cifra por debajo del promedio nacional, que se ubica en el 7,6%. De esta manera, la capital riojana se posiciona en el sexto lugar entre los 31 conglomerados urbanos relevados por el INDEC.

Los datos presentados en esta nota corresponden al informe trimestral de empleo elaborado por el INDEC, basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y publicada por el portal especializado Economía Riojana.

En el caso de la región NOA, el promedio de desocupación fue del 4,7%, lo que indica que la ciudad Capital de La Rioja quedó por encima del promedio regional. En Catamarca —una población con la que habitualmente se compara a La Rioja—, la desocupación alcanza al 6% de la PEA, superando también a la capital riojana.

La localidad con menor índice de desempleo en Argentina es el conglomerado que conforman Viedma y Carmen de Patagones, con apenas un 0,9% de desocupación. Le siguen Santiago del Estero, con un 1,9% de su Población Económicamente Activa (PEA) sin trabajo, y Comodoro Rivadavia (Chubut), con un 2%.

En el otro extremo del ranking se encuentran Resistencia (capital de Chaco), con un 10,3% de desempleo; el Gran Buenos Aires, con un 9,8%; San Nicolás (provincia de Buenos Aires), con un 9,3%; y la ciudad de Córdoba junto a sus alrededores, donde la desocupación alcanza el 8,9%.Estos datos corresponden al segundo trimestre del año 2025 (abril, mayo y junio) y refieren exclusivamente a la ciudad Capital de La Rioja, sin contemplar al resto de las localidades de la provincia. Además, el relevamiento no evalúa la calidad del empleo —es decir, si el trabajador cuenta con aportes patronales u obra social—, ni el nivel salarial de los ocupados.

Los salarios en la construcción crecieron por encima de la inflación

Según un informe de Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), el sector de la construcción en La Rioja cerró julio con una noticia alentadora para sus trabajadores, ya que los salarios crecieron un 51,2% interanual. De esta forma, superó a la inflación acumulada en el mismo período que fue del 37,2% y los obreros quedaron un 14% por encima del índice de precios, otorgando una mejora en el poder adquisitivo.

De acuerdo con el informe de coyuntura, en julio de 2025 un trabajador del sector percibió en la provincia un sueldo promedio de $884.149. Este monto surge de los salarios registrados y corresponde a la carga horaria establecida por el convenio colectivo de trabajo, que fija un máximo de 9 horas diarias.