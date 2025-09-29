El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, más conocido como el Aeropuerto de Ezeiza, respondió a una de las demandas de los pasajeros que deben hacer escala varias horas en la ciudad.

Al igual que muchos aeropuertos alrededor del mundo, ahora el de Ezeiza cuenta con un sistema que les permitirá a los pasajeros que estén de paso guardar sus equipajes y así aprovechar las horas de escala.

¿Cómo funciona el nuevo sistema del Aeropuerto de Ezeiza?

Este sistema consiste en unos lockers especiales para guardar las valijas bajo la modalidad de tramos denominado Your Luggage. Se encuentra orientada a los turistas que tienen muchas horas entre un vuelo y otro, o que se quedarán en el país durante dos o tres días.

La nueva modalidad está ubicado en la antigua zona de check-in de la Terminal A, donde se puede almacenar los distintos tipos de equipaje que carguen los pasajeros e indicar cuánto tiempo se quedarán allí. El sistema tiene un costo.

¿Cuánto salen los lockers para valijas del Aeropuerto de Ezeiza?

El esquema de costos para usar los lockers para guardar el equipaje es por hora y valija:

4 horas: u$s15

8 horas: u$s 20

12 horas: u$s 25

24 horas: u$s 30

De todas maneras, estos no son los únicos precios ya que el sistema Your Luggage.

Del mismo modo, en "Your Luggage" existen promociones a partir de una determinada cantidad de valijas que se desean guardar:

4 valijas por el precio de 3 (impacta sobre cualquier límite de horas).

7 valijas por el precio de 5 (impacta sobre cualquier límite de horas).

10 valijas o más de guardado: u$s 15 por cada una para un período de 24 horas.

Además del servicio de guardado, el aeropuerto cuenta con el servicio de embalaje a $ 25.000 e incluye:

Film de seguridad: múltiples capas de protección que reducen el riesgo de aperturas no autorizadas y daños durante el transporte.

Compensación incluida: cobertura económica por robos o extravíos del contenido.

Se puede acceder con una reserva anticipada a través de la web oficial. Se debe presentar el mail de confirmación de compra en los puntos de Tripstore ubicados en planta baja, área de check in.

¿Qué otras incorporaciones tuvo el aeropuerto

Además del nuevo sistema para guardar valijas, Ezeiza sumó un servicio de duchas para viajeros, destinado a quienes realizan viajes largos y están muchas horas arribas entre un avión y otro, o también deben realizar una escala de varias horas.

Para acceder al servicio se duchas se debe contratar previamente, tiene un valor de $20.352 la hora y deben respetarse las siguientes normativas y contarán con los siguientes suministros: