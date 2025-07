El primer hotel cápsula que llegó al aeropuerto más importante de Argentina

My Pod Capsule Boutique es el primer hotel cápsula dentro del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza es el más grande de la Argentina y recibe la mayor cantidad de vuelos internacionales. Ubicado a 35 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, es un punto que moviliza más de 10 millones de pasajeros al año..

Al pasar por allí gran cantidad de gente, el aeropuerto ofrece distintos servicios, desde gastronómicos hasta traslados. Sin embargo, en ocasiones los vuelos se demoran y miles de pasajeros deben pasar horas hasta subirse a un avión, para evitar estar incómodos, el aeropuerto cuenta con un hotel cápsula.

El hotel cápsula del Aeropuerto Internacional de Ezeiza

My Pod Capsule Boutique es el primer hotel cápsula dentro del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El espacio se encuentra entre las terminales A y C y está abierto las 24 horas, todos los días. El complejo ofrece cápsulas individuales y dobles. Cada pod incluye iluminación regulable, enchufes, puertos USB y acceso a Wi‑Fi.

Los pods individuales se dividen en dos variantes: “cielo” (acceso por escalera) y “tierra” (sin escalón). Las cápsulas Maxi‑pod admiten mascotas y permiten alojarse con un carry‑on, un bolso de mano o una valija grande

El hotel también brinda servicios de duchas con amenities veganas, guardaequipaje, snack bar con agua, café, jugos y pastelería. Además, posee salas de reuniones y áreas de coworking equipadas con Wi‑Fi.

Reservar en el hotel cápsula del aeropuerto de Ezeiza: ¿Cuánto sale?

El alojamiento puede reservarse por franjas de 3, 6 o 9 horas. El pod individual de 3 horas cuesta u$s 70 al dólar oficial, mientras que la estadía de 6 horas vale u$s 82 y la de 9 horas llega a u$s 96. El Maxi‑pod cuesta desde u$s 89 por 3 horas, con tarifa de u$s 129 por 9 horas. Es posible aplicar promociones como la “promo flash invierno”, que ofrece un 25 % de descuento.

El hotel acepta reservas de stay full day a través de Booking o Expedia. Según Booking, la propiedad recibe una valoración excelente (9,3/10) por su limpieza, ubicación y atención. El registro de reservas permite check‑in desde las 14 y el check‑out es a medianoche.

¿Cómo es el hotel cápsula del aeropuerto de Ezeiza?

Las cápsulas dobles (pods twin) ofrecen dos camas estilo marinero. También existe el Maxi‑pod twin, que combina dos pods con una puerta corrediza. El valor para dos personas en una cápsula twin por 3 horas es de u$s 93; por 6 horas el precio es u$s 106.

My Pod permite contratar solo ducha con acceso a vestuarios. El servicio cuesta u$s 28 (incluye toalla, shampoo, acondicionador, crema y bebida caliente con snack). Si se aplica la promo flash, el valor en pesos es aproximadamente $ 26.145, según la cotización del día.

El complejo también ofrece lockers autogestionables. Un locker grande por 12 horas vale unos $ 30.000, mientras que uno pequeño cuesta alrededor de $ 20.000. El hotel fija reglas claras para garantizar la convivencia: prohíbe fumar dentro de los pods e ingerir alcohol. Los incumplimientos implican penalidades vinculadas a la tarifa.

También exige notificación previa de mascotas para alojarlas en Maxi‑pods. El tiempo de tolerancia por demora al ingresar es de 15 minutos, pasado ese plazo se pierde la reserva .

My Pod se promociona como un espacio ideal para quienes tienen vuelos con largas escalas o llegan en horarios difíciles. En su página oficial aseguran que sus módulos se instalaron mediante tecnología modular, con construcción eficiente y sustentable, e incluyen accesibilidad para personas con movilidad reducida.