En una nueva muestra de la importancia de la obra pública, la provincia de San Juan puso en funcionamiento la primera ruta solar de la Argentina con un proyecto inédito que marca el rumbo de la energía sustentable del país. La inauguración posiciona al territorio cuyano en el mismo plano que regiones pioneras a nivel internacional, como Corea del Sur, Países Bajos y el estado de California, en Estados Unidos.

Con esta obra, la Avenida de Circunvalación de la ciudad capital se convirtió en la primera traza nacional iluminada 100% con energía solar, marcando un antes y un después en la infraestructura vial y energética del país.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno de San Juan, a través del Ente Provincial de Energía (EPSE), y ejecutada por la empresa Sergio Chiconi S.R.L., tras un proyecto licitatorio que ponderó capacidad técnica, trayectoria y experiencia en obras eléctricas de alta complejidad.

El sistema está compuesto por 36 generadores solares fotovoltaicos individuales de 5 kilovatios, montados sobre monopostes metálicos de siete metros de altura y orientados al norte, distribuidos en los sectores I, II, III y IV de la traza de la Ruta Nacional A014, conocida como Circunvalación.

El proyecto generó empleo calificado y movilizó a más de 80 trabajadores especializados, además de proveedores locales, ingenieros civiles y eléctricos, soldadores y metalúrgicos, consolidando también un impacto positivo en la economía provincial.

Actualmente, más del 50% de los parques solares del país están en territorio sanjuanino, reafirmando el liderazgo de la provincia en la transición hacia una matriz energética más limpia, sustentable y eficiente.

Inauguración de la primera ruta solar: Orrego destacó "el desarrollo sustentable"

El gobernador Marcelo Orrego destacó que la nueva autopista “no es sólo una obra", sino que representa "una decisión estratégica que demuestra que se puede crecer cuidando el ambiente y usando inteligentemente los recursos”. El mandatario provincial remarcó que este proyecto vial "posiciona a San Juan en el mismo nivel que los lugares más avanzados del mundo en materia de energías limpias".

En ese marco, el mandatario provincial también señaló el impacto directo de la obra en la vida diaria de miles de sanjuaninos: “La provincia vuelve a ser pionera. Producimos energía limpia y ahora también la integramos a la infraestructura cotidiana, mejorando servicios y reduciendo costos”, aseguró.

“San Juan demuestra, una vez más, que cuando hay planificación, decisión política y compromiso, el desarrollo sustentable deja de ser un discurso y se convierte en realidad”, sostuvo el gobernador.