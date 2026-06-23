Aerolíneas Argentinas lanzó pasajes desde 500 dólares a Dallas para el próximo partido de la Selección Argentina

Tras el triunfo 2 a 0 de Argentina frente a Austria, Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción especial para que los hinchas puedan viajar a Dallas y alentar a la Selección en el próximo partido del Mundial 2026. La oferta ya está disponible en su página web y es válida para vuelos especiales que parten desde Buenos Aires el jueves 25 y viernes 26 de junio.

El partido clave contra Jordania se jugará el sábado 27 de junio a las 23 horas (hora argentina) en el Dallas Stadium, por la tercera y última fecha de la fase de grupos. Por eso, la aerolínea ofrece pasajes de ida desde 500 dólares, aunque a este valor hay que sumarle las tasas, lo que eleva el costo total mínimo a 655 dólares por persona. La tarifa promocional no admite cambios, y la categoría siguiente se ubica en los 1.190 dólares.

Estos vuelos especiales forman parte de la programación que Aerolíneas Argentinas diseñó para acompañar a los hinchas que viajen a Estados Unidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hasta el momento, ya concretaron dos vuelos a Kansas y uno a Dallas, buscando complementar la oferta regular hacia Miami.

Además, Aerolíneas presentó recientemente el #ElAviónMásArgentinodelMundo, un Airbus 330 con una intervención especial inspirada en la Selección Argentina. El diseño incluye el número 10 y el patrón oficial de la camiseta en la cola, la cinta de capitán en los motores y las tres estrellas que simbolizan los títulos mundiales ganados por el equipo nacional.

La promoción de Aerolineas Argentinas por el Mundial 2026.

En línea con esta promoción, Carla de Turismocity comentó a Clarín tras el partido Argentina-Austria que "hay vuelos a Miami directos desde US$ 693", y Julián Gurfinkiel, fundador de esa plataforma, señaló que las consultas para viajar a Miami, tanto pasajes como paquetes, se dispararon para las fechas de octavos y dieciseisavos de final.

Mundial 2026: cómo manejar tres monedas distintas sin perder el control de los gastos

Mientras miles de argentinos comienzan a planificar su viaje para acompañar a la Selección en el Mundial 2026, hay una preocupación que va más allá de las entradas, los vuelos o el alojamiento: cómo manejar el dinero en un torneo que se jugará por primera vez en tres países diferentes.

Ante este panorama, la billetera digital Prex lanzó una nueva función llamada "Modo Hincha", diseñada para quienes planean recorrer distintas ciudades durante la competencia. La herramienta permite visualizar saldos y movimientos en cada moneda local desde una misma plataforma, además de anticipar el costo de consumos antes de concretarlos.