Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 7 de agosto

El pronóstico del tiempo en Capital Federal para este viernes 7 de agosto sigue con una tarde soleada: a las 18:00 el Servicio Meteorológico Nacional registró 11° de temperatura y una sensación térmica de 11°C.

La humedad es del 60% y la presión atmosférica se ubica en 1008 hPa. El viento medio sopla a 10 km/h con ráfagas de 24 km/h, mientras que la visibilidad llega a 50 km.

La probabilidad de lluvia es del 0%, la nubosidad es nula y no se registra niebla. El punto de rocío es de 4°C y la cota de nieve se mantiene en 2300 metros.