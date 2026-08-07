El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló como estará el clima este viernes 7 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el pronóstico del tiempo para el resto de la jornada. Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 7 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 6 minutos
Viernes helado pero soleado: 11° en Capital Federal y sin lluvias
El pronóstico del tiempo en Capital Federal para este viernes 7 de agosto sigue con una tarde soleada: a las 18:00 el Servicio Meteorológico Nacional registró 11° de temperatura y una sensación térmica de 11°C.
La humedad es del 60% y la presión atmosférica se ubica en 1008 hPa. El viento medio sopla a 10 km/h con ráfagas de 24 km/h, mientras que la visibilidad llega a 50 km.
La probabilidad de lluvia es del 0%, la nubosidad es nula y no se registra niebla. El punto de rocío es de 4°C y la cota de nieve se mantiene en 2300 metros.
Hace 21 minutos
Tarde soleada en Capital Federal: 11 grados y sin probabilidad de lluvia
El sol es el protagonista de la tarde en Capital Federal. En esta actualización de las 18:00, el cielo se mantiene completamente soleado y la temperatura es de 11°, con una sensación térmica de 11 °C.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es del 0%, la humedad alcanza el 60% y el punto de rocío se ubica en 4 °C. La nubosidad es nula y la visibilidad llega a los 50 km, condiciones ideales para disfrutar del aire libre.
El viento medio es de 10 km/h con ráfagas de hasta 24 km/h. La presión atmosférica es de 1008 hPa, no se registra niebla y la cota de nieve se encuentra en los 2300 metros.
Hace 1 hora
El sol manda en la tarde porteña: viernes con 11° y cielo despejado
El clima en Capital Federal se mantiene estable hoy viernes 7 de agosto a las 18:00: el cielo está soleado, la temperatura llega a 11° y la sensación térmica es de 11°C. La humedad alcanza el 60% y la probabilidad de lluvia es 0%.
La nubosidad es nula, con una visibilidad de 50 km y un viento medio de 10 km/h que presenta ráfagas de 24 km/h. El punto de rocío se ubica en 4°C y la presión atmosférica marca 1008 hPa.
No se registra niebla y la cota de nieve está en 2300 metros, una postal despejada para la tarde porteña.
Hace 1 hora
Así está el clima en Capital Federal: soleado, frío y sin lluvia
El sol domina la tarde en Capital Federal: a las 18:00, el Servicio Meteorológico Nacional registra una temperatura actual de 11° con cielo soleado y una sensación térmica de 11 grados. La humedad es del 60% y no hay probabilidad de lluvia.
El viento sopla a 10 km/h con ráfagas de 24 km/h, mientras que la visibilidad alcanza los 50 km y la nubosidad es del 0%. La presión atmosférica se mantiene en 1008 hPa y no se registra niebla.
Con una cota de nieve en 2300 metros, la jornada se mantiene estable. Para esta hora, el pronóstico del tiempo indica condiciones soleadas y sin precipitaciones en la ciudad.
Hace 1 hora
Tarde soleada y fresca en Capital Federal: el clima este viernes 7 de agosto
El clima en Capital Federal este viernes 7 de agosto se presenta con una tarde estable y agradable. A las 17 horas, el registro oficial marcó una temperatura de 12° con cielo soleado: la sensación térmica coincide en 12°C, la humedad es del 51% y no hay probabilidad de lluvia.
Con nubosidad al 0% y una visibilidad de 55 km, la Ciudad se disfruta de punta a punta. El viento medio sopla a 11 km/h con ráfagas de 27 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1008 hPa. El punto de rocío es de 2 °C y la cota de nieve se mantiene en 2300 metros. Sin niebla y con 0% de lluvia, el plan al aire libre sigue siendo una opción.
Hace 1 hora
Viernes soleado en Capital Federal: 12° y sin probabilidad de lluvia
El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 17:00 una temperatura de 12° en Capital Federal, con cielo soleado y una sensación térmica de 12°C. La tarde sigue estable, sin lluvia a la vista.
La humedad es del 51% y la probabilidad de lluvia es del 0%. El punto de rocío se ubica en 2°C, la nubosidad es del 0% y la visibilidad alcanza los 55 kilómetros.
El viento medio es de 11 km/h con ráfagas de 27 km/h, y la presión atmosférica es de 1008 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 2300 metros.
Hace 2 horas
Tarde soleada en Capital Federal: 12°C y sin lluvia
En este viernes 7 de agosto, la Capital Federal atraviesa una tarde de pleno sol: a las 17:00 el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 12°C y una sensación térmica de 12 grados. La humedad es del 51% y la probabilidad de lluvia es nula.
El cielo se mantiene soleado, con nubosidad al 0% y una visibilidad de 55 kilómetros. El viento medio sopla a 11 km/h, con ráfagas de 27 km/h, mientras que la presión atmosférica marca 1008 hPa.
El punto de rocío es de 2°C y la cota de nieve se ubica en 2300 metros. Sin niebla en el horizonte, la ciudad sigue disfrutando de una jornada estable, ideal para planes al aire libre.
Hace 2 horas
El sol es dueño de la tarde porteña: 12° y cero lluvia en Capital Federal
El sol es el gran protagonista de la tarde en Capital Federal. A las 17, el registro oficial del Servicio Meteorológico Nacional marca 12° de temperatura con una sensación térmica de 12°C, en una jornada completamente despejada.
La humedad es del 51% y la probabilidad de lluvia es del 0%, así que no hay sorpresas a la vista. La nubosidad es del 0%, el punto de rocío se ubica en 2°C y la visibilidad alcanza los 55 kilómetros, con una presión atmosférica de 1008 hPa.
El viento sopla a 11 km/h con ráfagas de 27 km/h, mientras la cota de nieve se mantiene en los 2300 metros. Sin niebla y con el cielo totalmente despejado, el clima en Buenos Aires sigue estable para lo que resta de la jornada.
Hace 2 horas
Tarde soleada y fresca en Capital Federal: así sigue el clima este viernes
En la actualización de las 16:00, Capital Federal presenta una tarde soleada y fresca: la temperatura es de 12° y la sensación térmica también marca 12°C. El cielo está completamente despejado, con 0% de nubosidad y 0% de probabilidad de lluvia.
La humedad relativa es del 50% y el punto de rocío llega a 2°C, un dato que explica la sensación seca y fría del ambiente. La visibilidad es de 55 kilómetros, por lo que no se registra niebla y se ve una postal muy clara de la ciudad.
El viento medio sopla a 12 km/h, con ráfagas de hasta 31 km/h. La cota de nieve se ubica en 2200 metros, ideal para tener en cuenta si se viaja a zonas altas durante la tarde.
Con este escenario, el pronóstico del tiempo invita a aprovechar la tarde al aire libre antes del atardecer. Seguí el clima en vivo en El Destape.
Hace 2 horas
El sol es el protagonista de la tarde porteña: 12°C y viento suave
Actualización de las 16:00: el Servicio Meteorológico Nacional registra una tarde soleada en Capital Federal, con el sol como protagonista absoluto.
La temperatura actual es de 12°C y la sensación térmica también llega a 12°C. La humedad es del 50%, la nubosidad es del 0% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.
El viento medio sopla a 12 km/h con ráfagas de 31 km/h. La visibilidad alcanza los 55 km, no hay niebla y la cota de nieve se ubica en 2200 metros, con un punto de rocío de 2°C.
Hace 3 horas
El sol manda en Capital Federal: 12°C y cero probabilidad de lluvia
El Servicio Meteorológico Nacional reportó a las 16:00 una tarde soleada en Capital Federal. La temperatura actual es de 12°C, la sensación térmica también marca 12°C y la humedad llega al 50%, con nubosidad del 0%.
La probabilidad de lluvia es del 0% y el pronóstico del tiempo indica condiciones despejadas. El viento medio sopla a 12 km/h, con ráfagas de 31 km/h; la visibilidad alcanza los 55 km y el punto de rocío se ubica en 2°C. No se registra niebla y la cota de nieve está en 2200 metros.
Seguí el clima en la Ciudad de Buenos Aires minuto a minuto en el liveblog de Clima de El Destape.
Hace 3 horas
El sol sigue mandando en Capital Federal: el clima de las 16, en vivo
El clima en Capital Federal se mantiene a pleno sol esta tarde. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 16:00 el termómetro marca 12° y la sensación térmica también es de 12°, con una humedad del 50%.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad es nula, por lo que el pronóstico del tiempo anticipa una tarde estable. El viento medio sopla a 12 km/h con ráfagas de 31 km/h, y el punto de rocío se ubica en 2°. Para los que miran la montaña, la cota de nieve está en 2200 metros.
La visibilidad es excelente, de 55 km, y no se registra niebla. Así continúa la jornada en la Ciudad, con cielo despejado y sin lluvia a la vista para el resto del viernes.
Hace 3 horas
Tarde de viernes a puro sol en Capital Federal: 12° y sin lluvia
El clima en Capital Federal se presenta este viernes 7 de agosto con una tarde plenamente soleada. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, a las 15:00 la temperatura es de 12° y la sensación térmica también marca 12°, con una postal despejada y sin riesgo de lluvia.
El informe de esta hora confirma un pronóstico del tiempo estable: humedad del 50%, probabilidad de lluvia del 0% y nubosidad nula, con cielo completamente limpio. La visibilidad llega a 55 km, el punto de rocío está en 2°C y la cota de nieve se ubica en 2300 metros. Además, no hay niebla en la Ciudad.
En cuanto al viento, la velocidad media es de 13 km/h y las ráfagas alcanzan los 32 km/h. Con estas condiciones, el clima de esta tarde porteña sigue siendo ideal para actividades al aire libre, con el sol como protagonista y sin lluvias en el horizonte.
Hace 3 horas
Tarde soleada en Capital Federal: 12° y sin lluvia para el viernes
El clima en Capital Federal se mantiene estable con una tarde soleada y mucho sol sobre la ciudad. El registro oficial de las 15:00 marca una temperatura actual de 12°C, con sensación térmica de 12°C y una humedad del 50%, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.
La probabilidad de lluvia es del 0%, así que el cielo seguirá despejado durante las próximas horas. El viento sopla con una intensidad media de 13 km/h y ráfagas de hasta 32 km/h, lo que hace que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.
Con una visibilidad de 55 km, nubosidad nula y sin niebla, las condiciones son perfectas para circular por la ciudad. La cota de nieve se ubica en 2300 metros y el punto de rocío alcanza los 2°C, confirmando un ambiente seco y agradable para el cierre de la jornada.
Hace 4 horas
Tarde de sol pleno en Capital Federal: 12°, sin lluvia y con buena visibilidad
El sol se impone este viernes a la tarde en Capital Federal: a las 15:00, la temperatura alcanza los 12° y la sensación térmica es la misma, según el registro oficial.
El cielo está despejado, con 0% de nubosidad y una probabilidad de lluvia del 0%. La humedad ronda el 50% y el viento sopla a 13 km/h con ráfagas de hasta 32 km/h.
La visibilidad es de 55 km y no se registra niebla. El punto de rocío se ubica en 2°C y la cota de nieve asciende a 2300 metros, un combo ideal para aprovechar la tarde al aire libre.
Hace 4 horas
Tarde de sol pleno en Capital Federal: 12° y 0% de lluvia
En la actualización de las 15:00, el clima en Capital Federal se impone con una tarde soleada y 12° de temperatura. El Servicio Meteorológico Nacional marca una sensación térmica idéntica, 12°C, con 50% de humedad y cielo completamente despejado: la nubosidad es 0%.
La probabilidad de lluvia es del 0%, no hay niebla y la visibilidad alcanza los 55 km. El viento medio es de 13 km/h con ráfagas de 32 km/h, mientras que el punto de rocío está en 2°C. Para el pronóstico del tiempo en la Ciudad, la cota de nieve se ubica en 2300 metros.
Hace 4 horas
El sol manda en Capital Federal: 12°, cielo despejado y viento de 13 km/h
El sol es el gran protagonista de la tarde en Capital Federal. A las 14, el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 12°, con sensación térmica de 12° y una humedad del 51%. El cielo está soleado, sin nubes y sin probabilidad de lluvia.
La visibilidad alcanza los 55 kilómetros, el viento medio sopla a 13 km/h con ráfagas de 32 km/h y el punto de rocío se ubica en 2°C. La cota de nieve está en 2200 metros y no se registra niebla. Una tarde ideal para actividades al aire libre en la Ciudad.
Hace 4 horas
Tarde soleada en Capital Federal: 12° con ráfagas de 32 km/h
El clima en Capital Federal sigue firme con una tarde de sol pleno: el registro oficial de las 14:00 marca 12°C de temperatura y una sensación térmica de 12°C.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, hay 0% de probabilidad de lluvia, humedad del 51% y viento medio de 13 km/h con ráfagas de 32 km/h. La nubosidad es del 0% y la visibilidad llega a 55 km.
El punto de rocío se ubica en 2°C, la cota de nieve en 2200 metros y no se registra niebla en toda la Ciudad.
Hace 5 horas
Tarde de sol en Capital Federal: 12°, cero lluvia y ráfagas de 32 km/h
Este viernes a las 14, Capital Federal disfruta de una tarde soleada con una temperatura de 12° y una sensación térmica de 12 grados. El cielo está completamente despejado: la nubosidad es del 0% y la probabilidad de lluvia también es nula.
El viento medio de 13 km/h sopla con ráfagas de hasta 32 km/h, mientras que la humedad alcanza el 51% y el punto de rocío se ubica en 2°C. La visibilidad es de 55 km, no se registra niebla y la cota de nieve se encuentra en 2200 metros.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones se mantienen estables en la Ciudad. Así está el clima en Buenos Aires en el inicio de la tarde.
Hace 5 horas
Sol pleno y 12° en Capital Federal: un viernes perfecto para salir
El sol es el gran protagonista de esta tarde soleada en Capital Federal. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el registro oficial de las 14:00 marcó una temperatura de 12°, con una sensación térmica de 12° y una humedad del 51%.
La probabilidad de lluvia es 0% y la nubosidad es del 0%, así que el cielo está completamente despejado. La visibilidad alcanza los 55 kilómetros, mientras el viento medio sopla a 13 km/h y las ráfagas llegan a 32 km/h.
No se registra niebla y el punto de rocío, de 2°, confirma el ambiente seco. Con una cota de nieve en 2200 metros, las condiciones se mantienen estables y perfectas para disfrutar la tarde al aire libre.
Hace 5 horas
A puro sol y con 11 grados: así arrancó el mediodía en Capital Federal
Este Viernes 7 de agosto transcurre con pleno sol en la Ciudad de Buenos Aires. El registro oficial de las 13:00, según el Servicio Meteorológico Nacional, marca una temperatura de 11° y una sensación térmica de 11 °C.
La humedad es del 55% y la probabilidad de lluvia es del 0%, con cielo soleado y nubosidad nula. El viento medio sopla a 12 km/h con ráfagas de 30 km/h, mientras que la visibilidad alcanza los 50 km. El punto de rocío se ubica en 2 °C y no hay niebla.
La cota de nieve se mantiene en 2100 metros. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo en El Destape.
Hace 5 horas
El sol se queda en Capital Federal: viernes con 11°, cielo despejado y sin lluvia
Ahora, a las 13:00, el sol manda en Capital Federal. El pronóstico del tiempo marca una temperatura actual de 11° y una sensación térmica de 11°C, con cielo soleado.
La nubosidad es del 0%, la visibilidad alcanza los 50 kilómetros y la probabilidad de lluvia es del 0%. No se registra niebla, así que la tarde del viernes invita a salir.
El viento sopla a 12 km/h con ráfagas de 30 km/h, la humedad llega al 55% y el punto de rocío se ubica en 2°C. La cota de nieve está en 2100 metros. Toda la información corresponde al parte oficial del Servicio Meteorológico Nacional.
Hace 6 horas
El sol domina la tarde porteña: aire seco, 11° y clima estable en Capital Federal
Ahora, a las 13:00, el sol es el gran protagonista en Capital Federal. Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura es de 11°, con sensación térmica de 11°, cielo soleado, humedad del 55% y 0% de nubosidad.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la visibilidad alcanza los 50 kilómetros, sin niebla en la Ciudad. El viento medio es de 12 km/h, con ráfagas de 30 km/h, y el punto de rocío se ubica en 2°C.
La cota de nieve se encuentra en 2100 metros. Una tarde estable para dejar el paraguas en casa.
Hace 6 horas
A pleno sol: Capital Federal vive una tarde de 11°C con ráfagas de 30 km/h
En este mediodía de viernes, Capital Federal disfruta de una tarde soleada con una temperatura de 11°C y una sensación térmica de 11 grados. El cielo está completamente despejado, la nubosidad es cero y la visibilidad alcanza los 50 kilómetros, según el registro de las 13:00.
El Servicio Meteorológico Nacional indica que la probabilidad de lluvia es del 0% y la humedad del 55%. El viento medio es de 12 km/h con ráfagas de 30 km/h, mientras que la cota de nieve se ubica en 2100 metros. No se registra niebla.
Hace 6 horas
Sol y 10 grados en Buenos Aires: así arranca el mediodía porteño
En esta actualización del liveblog de clima en Capital Federal, el Servicio Meteorológico Nacional registra a las 12:00 una jornada soleada, con temperatura actual de 10° y sensación térmica de 10°C.
La humedad es del 60% y la probabilidad de lluvia es del 0%, en un día sin nubosidad y con 50 km de visibilidad. El cielo despejado domina la ciudad y no se registra niebla.
El viento medio sopla a 11 km/h con ráfagas de 28 km/h. La presión atmosférica es de 1014 hPa, el punto de rocío marca 3°C y la cota de nieve se ubica en 2000 metros. Así sigue el pronóstico del tiempo en vivo.
Hace 6 horas
Viernes soleado en Capital Federal: 10° y sin lluvia al mediodía
El mediodía arrancó completamente despejado en la Ciudad de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 12:00 una temperatura de 10° con cielo soleado y una sensación térmica de 10°C, ideal para una pausa al aire libre.
La humedad es del 60%, la nubosidad es del 0% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, por lo que no se esperan precipitaciones. El viento medio es de 11 km/h con ráfagas de 28 km/h, y la presión atmosférica alcanza los 1014 hPa.
La visibilidad llega a 50 km y no hay niebla. Además, el punto de rocío se ubica en 3°C y la cota de nieve en 2000 metros, un dato clave para quienes planean actividades en zonas altas.
En El Destape seguimos minuto a minuto el pronóstico del tiempo en Capital Federal. Si salís a esta hora, aprovechá el sol: la jornada se presenta estable, con cielo despejado y sin lluvia.
Hace 7 horas
A pleno sol y con 10°: el mediodía porteño arrancó con cielo despejado
El sol es el gran protagonista del mediodía en Capital Federal. El registro oficial de las 12:00 indica una temperatura de 10° y una sensación térmica que también marca 10 °C, con una humedad del 60% y viento medio de 11 km/h.
El cielo está soleado, con 0% de nubosidad y una visibilidad de 50 kilómetros. No hay probabilidad de lluvia, no se registra niebla y la presión atmosférica es de 1014 hPa.
Las ráfagas alcanzan los 28 km/h, el punto de rocío se ubica en 3 °C y la cota de nieve está en 2000 metros. Un mediodía estable, ideal para aprovechar el aire libre en la Ciudad.
Hace 7 horas
El sol, protagonista absoluto de un mediodía frío pero luminoso en Buenos Aires
Este viernes 7 de agosto, el clima en Capital Federal tiene un protagonista claro: el sol. A las 12:00, el termómetro marca 10° y la sensación térmica es de 10°C, con una humedad del 60% y una probabilidad de lluvia del 0%. El cielo está totalmente despejado, así que la jornada regala una luz invernal perfecta para una pausa al aire libre.
El viento sopla a 11 km/h con ráfagas de 28 km/h, y la visibilidad alcanza los 50 km. La presión atmosférica es de 1014 hPa, el punto de rocío se ubica en 3°C y la cota de nieve está en 2000 metros. No hay niebla ni nubosidad, según el Servicio Meteorológico Nacional.
En este pronóstico del tiempo en vivo, el frío se siente, pero el sol domina la escena porteña. Sin lluvia a la vista, el resto de la tarde se presenta estable y luminoso.
Hace 7 horas
Viernes a pleno sol en Capital Federal: el termómetro marca 9° a las 11
Actualización de las 11: el pronóstico del tiempo en Capital Federal muestra una jornada con el cielo totalmente soleado. La temperatura actual es de 9°, con una sensación térmica de 7°C y una humedad del 71%. No se esperan lluvias: la probabilidad es del 0%.
La nubosidad es del 0% y la visibilidad alcanza los 45 km. El viento medio sopla a 10 km/h con ráfagas de 25 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1015 hPa. Además, no se registra niebla, el punto de rocío se ubica en 4°C y la cota de nieve llega a los 2000 metros. Una mañana fría pero estable para arrancar el viernes.
Hace 7 horas
Sol pleno pero frío: la Ciudad arranca el mediodía con 9 grados y buena visibilidad
Actualización de las 11:00 | El clima en Capital Federal presenta este viernes una mañana de pleno sol, aunque el frío se siente fuerte. El termómetro marca 9° y la sensación térmica es de apenas 7°C, un dato clave para quien va a salir a la calle.
El cielo está soleado y la probabilidad de lluvia es 0%, así que no hay riesgo de precipitaciones. La humedad llega al 71%, el viento medio sopla a 10 km/h con ráfagas de 25 km/h y la presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa.
La visibilidad es de 45 kilómetros, no hay niebla y la nubosidad es cero. El punto de rocío marca 4° y la cota de nieve se ubica en los 2000 metros. En resumen: una mañana soleada pero fría, perfecta para aprovechar el aire libre con abrigo.
Hace 8 horas
Viernes soleado y fresco en Buenos Aires: sensación térmica de 7° a media mañana
El clima en Capital Federal se presenta a las 11:00 con una temperatura de 9° y cielo soleado. Según los datos oficiales, la sensación térmica es de 7°C, con una humedad del 71% y una presión atmosférica de 1015 hPa.
El pronóstico del tiempo indica 0% de probabilidad de lluvia, nubosidad nula y una visibilidad de 45 km. No se registra niebla, por lo que las condiciones son estables en toda la Ciudad de Buenos Aires.
El viento medio sopla a 10 km/h con ráfagas de 25 km/h; el punto de rocío se ubica en 4°C y la cota de nieve alcanza los 2000 metros. Un viernes ideal para actividades al aire libre, aunque con abrigo.
Esta actualización del Servicio Meteorológico Nacional confirma que el frío se mantiene en la Ciudad, pero sin riesgo de precipitaciones. Así sigue el clima en vivo desde Capital Federal.
Hace 8 horas
El sol no alcanza: 9° y sensación térmica de 7° en Capital Federal
Ojo con el abrigo: en Capital Federal el sol es el gran protagonista de la mañana, pero la temperatura actual es de 9° y la sensación térmica baja a 7°C. El registro oficial de las 11:00 muestra un cielo despejado y condiciones estables en la Ciudad.
La nubosidad es del 0% y la visibilidad alcanza los 45 km. La humedad está en 71%, el viento medio sopla a 10 km/h y las ráfagas llegan a 25 km/h. La presión atmosférica, en tanto, se ubica en 1015 hPa.
Sin probabilidad de lluvia (0%) y con niebla ausente, el cielo soleado sigue siendo la postal de la Ciudad. El punto de rocío está en 4°C y la cota de nieve en 2000 metros, datos que alimentan el pronóstico del tiempo estable en Buenos Aires.
Hace 8 horas
Sol y frío en la City: 7° con sensación de 6° y viento leve
El clima en Capital Federal arrancó el viernes con una postal invernal y luminosa: a las 10 el termómetro marcó 7° y el cielo está soleado, con una sensación térmica de 6°. El sol es el gran protagonista de la mañana porteña, aunque el frío sigue firme y obliga a salir con abrigo.
El pronóstico del tiempo para esta hora, según el registro oficial del Servicio Meteorológico Nacional, indica humedad del 79%, viento medio de 9 km/h con ráfagas de 22 km/h y una presión atmosférica de 1015 hPa. La nubosidad es del 0%, la visibilidad alcanza los 40 km y no se registra niebla, así que la ciudad se ve de punta a punta.
Con probabilidad de lluvia en 0%, el punto de rocío en 4°C y la cota de nieve en 2000 m, no hay sorpresas a la vista. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la jornada estable: sol y frío para seguir el minuto a minuto en este liveblog.
Hace 8 horas
Un viernes helado pero a pleno sol: así arranca el clima en Capital Federal
El sol es el gran protagonista de la mañana en Capital Federal. Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, a las 10:00 la temperatura es de 7°, con una sensación térmica de 6°C y una humedad del 79%.
El cielo está soleado y despejado, con nubosidad del 0%, visibilidad de 40 km y probabilidad de lluvia en 0%. No hay niebla y el punto de rocío alcanza los 4°C, lo que confirma una jornada fría pero estable.
El viento medio sopla a 9 km/h, con ráfagas de 22 km/h. La presión atmosférica es de 1015 hPa y la cota de nieve se ubica en 2000 metros. Un dato clave para planificar el resto del día en la ciudad.
Hace 9 horas
Sol pleno y 7° en Capital Federal: el frío no afloja este viernes
El pronóstico del tiempo para las 10 en Capital Federal marca una jornada de sol pleno y mucho frío. El termómetro se ubicó en 7°, con una sensación térmica de 6° que exige abrigo en pleno viernes.
El cielo está soleado, con nubosidad del 0% y una visibilidad de 40 km. La humedad llega al 79%, el viento medio es de 9 km/h y las ráfagas alcanzan los 22 km/h. La presión atmosférica es de 1015 hPa.
La probabilidad de lluvia es del 0%, no se registra niebla y el punto de rocío se ubica en 4°C. Con la cota de nieve en 2000 metros, el panorama queda ideal para disfrutar del aire libre.
Hace 9 horas
Viernes con sol pero frío en Capital Federal: 7° y sensación térmica de 6°
El clima en Capital Federal este viernes arrancó con una postal invernal: sol pleno y una temperatura de 7° a las 10 de la mañana, según el registro oficial del Servicio Meteorológico Nacional.
La sensación térmica es de 6°C y la humedad alcanza el 79%. El cielo está completamente despejado —nubosidad del 0%— y la probabilidad de lluvia es nula; el punto de rocío se ubica en 4°C. Así que, al menos por ahora, el paraguas no hace falta en esta franja del día.
El viento sopla con una intensidad media de 9 km/h y ráfagas de 22 km/h, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa. La visibilidad es excelente, de 40 km, y no se registra niebla. La cota de nieve se ubica en 2000 metros.
Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para saber cómo evoluciona la jornada en la Ciudad.
Hace 9 horas
Viernes helado y pleno sol: 6 grados para arrancar el día en la Ciudad
El clima en Capital Federal arrancó este viernes con una postal invernal: 6° de temperatura, sol pleno y cielo despejado. Según el registro oficial de las 09:00, la sensación térmica es de 4 °C y la humedad llega al 85%.
La probabilidad de lluvia es 0% y la nubosidad también es nula, con una visibilidad de 40 km. El viento promedio es de 9 km/h con ráfagas de 19 km/h, y la presión atmosférica marca 1015 hPa.
El pronóstico del tiempo para esta hora indica que no hay niebla, el punto de rocío es de 3 °C y la cota de nieve se encuentra en 2000 metros. Según el Servicio Meteorológico Nacional, estos son los datos oficiales de la mañana en la Ciudad.
Hace 9 horas
Viernes helado en Buenos Aires: pleno sol y 6° para arrancar el día
Este viernes 7 de agosto arrancó con cielo soleado y una temperatura de 6° en Capital Federal. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, a las 09:00 la sensación térmica era de 4° y la humedad alcanzaba el 85%, así que el frío se hizo sentir desde temprano.
El pronóstico del tiempo no contempla lluvias: la probabilidad es del 0% y la nubosidad es cero. Con viento medio de 9 km/h y ráfagas de 19 km/h, la mañana se mantiene estable y luminosa.
La presión atmosférica es de 1015 hPa, la visibilidad llega a 40 km y el punto de rocío se ubica en 3°. La cota de nieve está en 2000 metros y, sin niebla, el sol domina el cielo porteño.
Hace 10 horas
Viernes helado y radiante: el sol manda en la Ciudad
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó el pronóstico del tiempo para este viernes en Capital Federal: a las 09:00 la temperatura fue de 6 grados, con una sensación térmica de 4 °C y el cielo totalmente soleado. Con 0% de probabilidad de lluvia y una visibilidad de 40 km, el sol se impone como el gran protagonista de la mañana.
La humedad alcanza el 85%, mientras que el viento medio sopla a 9 km/h y las ráfagas llegan a 19 km/h. La nubosidad es del 0%, no hay niebla y el punto de rocío se ubica en 3 °C. El clima se mantiene estable, con presión atmosférica de 1015 hPa y una cota de nieve de 2000 metros.
Hace 10 horas
Viernes helado pero radiante: el sol manda en la Ciudad y la térmica sigue baja
El Servicio Meteorológico Nacional reporta a las 9:00 una mañana de pleno sol en Capital Federal, con temperatura actual de 6° y una sensación térmica de 4°. La humedad es del 85%, el cielo está completamente despejado y la probabilidad de lluvia es 0%, así que no hace falta salir con paraguas.
El viento sopla a 9 km/h con ráfagas de 19 km/h, lo que mantiene el aire fresco pero sin incomodidad. La visibilidad llega a 40 km y la presión atmosférica se ubica en 1015 hPa. Tampoco hay niebla y la cota de nieve está en 2000 metros, datos útiles para planificar la mañana o un viaje a la provincia.
En síntesis, el clima de este viernes arranca frío, pero con el sol como gran protagonista: una postal típica de invierno porteño que invita a abrigarse y aprovechar el día.
Hace 10 horas
Clima en Capital Federal: viernes soleado con 5° y una mañana para abrigarse
El clima en Capital Federal arrancó el viernes con una postal invernal perfecta: sol pleno y una temperatura de 5° a las 8 de la mañana. La sensación térmica es de 3°, así que la primera hora del día exige abrigo, bufanda y un buen mate para entrar en calor.
El cielo está completamente despejado, con nubosidad 0% y una humedad del 87%. La probabilidad de lluvia es del 0% y no se registra niebla. La visibilidad es excelente: 35 kilómetros.
El viento registra un promedio de 9 km/h, con ráfagas de 18 km/h, mientras la presión atmosférica se ubica en 1014 hPa. El punto de rocío es de 3° y la cota de nieve alcanza los 2000 metros. Un viernes radiante y frío para arrancar con todo.
Hace 10 horas
Viernes helado en Capital Federal: sol y 5° para arrancar la jornada
El clima en Capital Federal de este viernes arrancó con una postal invernal: a las 08:00 el termómetro marcó 5° y el cielo está completamente soleado, según el Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica es de 3°C y la humedad alcanza el 87%, por lo que el frío se siente en cada rincón de la ciudad.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad del 0%, con una visibilidad de 35 km. El viento medio sopla a 9 km/h con ráfagas de 18 km/h, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1014 hPa y el punto de rocío en 3°C. No se registra niebla y la cota de nieve está en 2000 metros.
En este inicio de jornada, el sol es el gran aliado, pero el abrigo sigue siendo obligatorio. El pronóstico del tiempo para la mañana muestra condiciones estables, ideales para actividades al aire libre sin riesgo de lluvia.
Hace 11 horas
Viernes soleado y helado: 5° y cielo despejado en la Ciudad
La mañana de este viernes amaneció soleada y con una temperatura de 5°C en Capital Federal, según el registro oficial de las 08:00. La sensación térmica es de 3°C, por lo que hay que abrigarse bien antes de salir.
El cielo está completamente despejado, con 0% de nubosidad y una visibilidad excelente de 35 kilómetros. La humedad relativa alcanza el 87%, la presión atmosférica se ubica en 1014 hPa y el punto de rocío llega a 3°C.
No hay probabilidad de lluvia: el reporte indica 0% de chances de precipitaciones y no se registra niebla. El viento sopla a 9 km/h en promedio, con ráfagas de 18 km/h, y la cota de nieve se mantiene en 2000 metros.
Una jornada fría pero estable para moverse por la Ciudad. Seguí acá el pronóstico del tiempo en vivo.
Hace 11 horas
Viernes helado en Buenos Aires: sol, 5 grados y una tarde que invita a abrigarse
El clima en Capital Federal arrancó este viernes con una postal invernal: cielo soleado, temperatura de 5° y una sensación térmica de 3°C a las 08:00. El frío se siente, pero el sol promete acompañar la mañana.
Según el pronóstico del tiempo de los datos oficiales, la humedad alcanza el 87%, la probabilidad de lluvia es del 0% y el viento medio sopla a 9 km/h con ráfagas de 18 km/h. La visibilidad es de 35 km y la presión atmosférica se ubica en 1014 hPa.
Para quienes salen temprano, la recomendación es abrigarse bien: el punto de rocío está en 3°C y no se espera niebla. La cota de nieve se mantiene en 2000 metros, por lo que las precipitaciones sólidas quedan lejos de la ciudad.
El Servicio Meteorológico Nacional marca una jornada estable, ideal para planificar actividades al aire libre con abrigo.
Hace 11 horas
El cielo despejado es el protagonista: 5° y sensación térmica de 3° en Capital Federal
A esta hora, el clima en Capital Federal tiene al cielo despejado como protagonista. El registro oficial del Servicio Meteorológico Nacional a las 07:00 marca una temperatura actual de 5°C y una sensación térmica de 3°C: el frío se hace sentir, así que conviene abrigarse antes de salir.
El pronóstico del tiempo mantiene la probabilidad de lluvia en 0%, con una humedad del 85% y un punto de rocío de 3°C. El viento medio es de 10 km/h, con ráfagas de 23 km/h, mientras la presión atmosférica se ubica en 1014 hPa.
La visibilidad alcanza los 40 km, la nubosidad es del 0% y no hay niebla. Con una cota de nieve de 2000 metros, el viernes arranca estable, frío y con el cielo limpio como gran aliado.
Hace 11 horas
El viernes arranca helado en Capital Federal: cielo despejado, 5° y sin lluvia
En la actualización de las 07:00, el Servicio Meteorológico Nacional reporta un cielo despejado en Capital Federal y una temperatura de 5°. La sensación térmica es de 3 °C, por lo que la mañana se presenta fría pero sin lluvia.
La humedad alcanza el 85%, la nubosidad es del 0% y la probabilidad de lluvia es del 0%. El punto de rocío se ubica en 3 °C, el viento medio sopla a 10 km/h con ráfagas de 23 km/h, y la visibilidad llega a los 40 kilómetros.
La presión atmosférica es de 1014 hPa, no hay niebla y la cota de nieve está en 2000 metros. Con estas condiciones, el pronóstico del tiempo en la Ciudad mantiene un cielo despejado como gran protagonista de la mañana.
Hace 12 horas
El cielo despejado es el protagonista: viernes frío y sin lluvia en Capital Federal
El cielo despejado es el protagonista de la mañana de este viernes 7 de agosto en Capital Federal. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura actual es de 5°, con una sensación térmica de 3° a las 07:00.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad se mantiene en 0%, así que no va a llover. La humedad es del 85%, la presión atmosférica es de 1014 hPa y el viento sopla a 10 km/h con ráfagas de 23 km/h.
La visibilidad alcanza los 40 km y no se registra niebla. El punto de rocío es de 3°C y la cota de nieve está en 2000 metros. Un arranque frío pero estable, con el cielo despejado como gran noticia para la Ciudad.
Hace 12 horas
El frío porteño sigue firme: cielo despejado y 5°C en el arranque del viernes
Este viernes 7 de agosto, el pronóstico del tiempo en Capital Federal arranca con una postal invernal: cielo despejado y una temperatura de 5°C. Según el registro oficial de las 07:00, la sensación térmica es de 3°C y la humedad alcanza el 85%.
Con un viento medio de 10 km/h y ráfagas de hasta 23 km/h, la probabilidad de lluvia es del 0% y el punto de rocío se ubica en 3°C. La nubosidad es del 0%, la visibilidad llega a 40 km y la presión atmosférica es de 1014 hPa.
No se registra niebla y la cota de nieve está en 2000 metros, por lo que el día se mantiene estable y despejado. Ideal para salir abrigado y aprovechar la mañana en la ciudad.
Hace 12 horas
Viernes helado en Capital Federal: cielo despejado y 6° con sensación de 3
Buenos días desde la actualización de las 06:00 del clima en Capital Federal. Según los datos oficiales, el viernes 7 de agosto arrancó con cielo despejado, una temperatura de 6° y una sensación térmica de 3°.
El viento medio sopla a 12 km/h con ráfagas de 26 km/h, y la humedad alcanza el 83%. Con 0% de probabilidad de lluvia y nubosidad nula, el pronóstico del tiempo se mantiene estable.
La presión atmosférica es de 1013 hPa, la visibilidad llega a 40 km y no se registra niebla. La cota de nieve se ubica en 1800 metros, así que la jornada arranca sin precipitaciones y con el cielo limpio.
Hace 12 horas
Amanecer despejado y frío en Capital Federal: 6° con sensación de 3°
Arrancamos el viernes con una mañana fría pero de cielo despejado en la Ciudad de Buenos Aires. A las 06:00, el termómetro marcaba 6° de temperatura, con una sensación térmica de 3°C debido al viento.
El viento medio sopla a 12 km/h con ráfagas de hasta 26 km/h, y la humedad es del 83%. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no hay que salir con paraguas. Además, la visibilidad alcanza los 40 km y no se registra niebla.
La presión atmosférica es de 1013 hPa y la cota de nieve se ubica en 1800 metros, por lo que las condiciones se mantienen estables para arrancar el día.
Hace 13 horas
Viernes helado en Capital Federal: la ciudad arrancó con 6°C y cielo despejado
Este viernes 7 de agosto amaneció con cielo despejado en Capital Federal. A las 06:00, el termómetro marcó 6°C y la sensación térmica descendió a 3°C, con una humedad del 83%.
El viento sopla a 12 km/h con ráfagas de 26 km/h, mientras la probabilidad de lluvia es 0% y la nubosidad también es nula. El punto de rocío se ubica en 3°C y la presión atmosférica alcanza los 1013 hPa.
La visibilidad es de 40 km, no se registra niebla y la cota de nieve está en 1800 m. Un viernes frío pero estable, ideal para salir con abrigo y sin paraguas.
Hace 13 horas
Amanecer despejado y frío: 6° con sensación térmica de 3° en Capital Federal
El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 06:00 un clima en Capital Federal con cielo despejado y una temperatura de 6°C. La sensación térmica es de 3°C, por lo que el amanecer se siente más frío.
La probabilidad de lluvia es del 0%, la humedad alcanza el 83% y el viento sopla a 12 km/h con ráfagas de 26 km/h. La nubosidad es del 0%, el punto de rocío se ubica en 3°C y la visibilidad llega a 40 km.
La presión atmosférica es de 1013 hPa y no se registra niebla. Con la cota de nieve en 1800 metros, el pronóstico del tiempo de la jornada se mantiene despejado.
Hace 13 horas
Capital Federal arranca el viernes con 6°, cielo despejado y una térmica de 4°
El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 05:00 una temperatura de 6 grados en Capital Federal, con cielo despejado y una sensación térmica de 4 °C. La humedad alcanza el 83% y, por ahora, la probabilidad de lluvia es del 0%, una buena noticia para quienes salen temprano.
El viento sopla a 12 km/h con ráfagas de hasta 27 km/h, lo que refuerza la sensación de frío. La visibilidad es de 40 km, la presión atmosférica es de 1013 hPa y la cota de nieve se ubica en 1400 metros, con nubosidad cero.
El amanecer en Buenos Aires llega con una estampa despejada, ideal para arrancar el Viernes 7 de agosto con todo, aunque sin confiarse: el termómetro marca 6° y la térmica 4°. Si salís a la calle, abrigate bien.
Hace 13 horas
Madrugada de 6° con cielo despejado en Capital Federal: la sensación térmica es de 4°
A esta hora, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 6°C, según el registro oficial de las 05:00. La sensación térmica es de 4°C, por lo que el arranque del viernes es frío en la Ciudad de Buenos Aires.
La humedad alcanza el 83% y la probabilidad de lluvia es del 0%, con una nubosidad del 0% y una visibilidad de 40 kilómetros. El viento medio sopla a 12 km/h con ráfagas de 27 km/h, y la presión atmosférica se ubica en 1013 hPa.
El punto de rocío está en 3°C, no se registra niebla y la cota de nieve se encuentra en 1400 metros. Sin lluvias a la vista, el cielo despejado es la condición dominante, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.
Si vas a salir, tené en cuenta el pronóstico del tiempo y abrigate bien: la sensación térmica es baja y las ráfagas pueden intensificar el frío.
Hace 14 horas
Viernes frío en la Ciudad: cielo despejado y 6° a la madrugada
Viernes frío y de cara limpia en la Ciudad. A las 05:00, los datos oficiales marcan 6° de temperatura con cielo despejado y una sensación térmica de 4°C. La humedad alcanza el 83%, así que el frío se siente en cada rincón de Capital Federal.
El Servicio Meteorológico Nacional reporta viento medio de 12 km/h con ráfagas de 27 km/h. La presión atmosférica es de 1013 hPa y la visibilidad llega a 40 km, ideales para una mañana de pleno respiro.
La probabilidad de lluvia es del 0% y no se registra niebla. Con nubosidad al 0% y una cota de nieve en 1400 metros, el cielo despejado seguirá acompañando la jornada.
Hace 14 horas
Capital Federal arranca el viernes con 6° y cielo despejado: seguí el clima en vivo
El viernes 7 de agosto arrancó con una postal típica de pleno invierno en Capital Federal. El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 05:00 una temperatura de 6° y una sensación térmica de 4°, con cielo despejado y una humedad del 83%.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad se mantiene en cero, por lo que la visibilidad alcanza los 40 kilómetros. El viento sopla con una intensidad media de 12 km/h y ráfagas de 27 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1013 hPa.
Además, el punto de rocío es de 3°, no se registra niebla y la cota de nieve está en 1400 metros. Ideal para un abrigo extra y para seguir el pronóstico del tiempo hora a hora.
Hace 14 horas
Arrancó el viernes con 6° y cielo con nubes y claros en Capital Federal
El clima en Capital Federal arrancó el viernes con 6° y cielo con nubes y claros. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 04:00 la temperatura actual es de 6° y la sensación térmica de 4°.
La humedad alcanza el 82% y la probabilidad de lluvia es del 0%, así que no se esperan precipitaciones. El viento sopla a 13 km/h con ráfagas de 30 km/h, la visibilidad es de 40 km y la presión atmosférica se ubica en 1013 hPa.
Con una cota de nieve en 1400 metros, el pronóstico del tiempo para las primeras horas mantiene el panorama de nubes y claros en la ciudad.
Hace 14 horas
Madrugada fresca en Capital Federal: nubes y claros y sin lluvia
Este viernes 7 de agosto arrancó con una madrugada fresca en Capital Federal. A las 04:00, el termómetro marca 6° y la sensación térmica es de 4°. El cielo está con nubes y claros, la humedad llega al 82% y la probabilidad de lluvia es del 0%.
El viento corre a 13 km/h con ráfagas de hasta 30 km/h. La visibilidad es de 40 km, la presión atmosférica llega a 1013 hPa y no se registra niebla. El punto de rocío es de 4°, la nubosidad es del 16% y la cota de nieve alcanza los 1400 m.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene condiciones estables para esta madrugada. Seguí en vivo el pronóstico del tiempo en la ciudad.
Hace 15 horas
Viernes fresco en Capital Federal: 6°, nubes y claros y una sensación térmica de 4°
El clima en Capital Federal arrancó el viernes con 6 grados y el cielo con nubes y claros. Según el registro oficial de las 04:00, la sensación térmica es de 4 grados y la probabilidad de lluvia es del 0%, así que el paraguas no hará falta en esta hora.
La humedad es del 82% y el viento medio sopla a 13 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h. La visibilidad se mantiene en 40 kilómetros y la presión atmosférica en 1013 hPa. Con una nubosidad del 16%, el cielo combina nubes y claros en toda la Ciudad de Buenos Aires.
El punto de rocío está en 4 grados y no se registra niebla. La cota de nieve se ubica en 1400 metros. A esta hora, el pronóstico del tiempo en vivo del Servicio Meteorológico Nacional sigue mostrando condiciones estables y frías para la mañana.
Hace 15 horas
Nubes y claros en Capital Federal: amanece fresco con sensación térmica de 4°C
Para este viernes 7 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó las condiciones del clima en Capital Federal. A las 04:00, el termómetro marcó 6°C con nubes y claros y una sensación térmica de 4°C. El amanecer se presenta fresco en la Ciudad de Buenos Aires, con escasa probabilidad de lluvia.
La humedad es del 82% y la nubosidad alcanza el 16%. El viento medio sopla a 13 km/h con ráfagas de 30 km/h, mientras que la visibilidad es de 40 km y la presión atmosférica llega a 1013 hPa. La probabilidad de lluvia es del 0%, no hay niebla y la cota de nieve se mantiene en 1400 metros. Así, el pronóstico del tiempo anticipa una madrugada estable, fría y con protagonismo de las nubes y claros en el cielo porteño.
Hace 15 horas
Cielo despejado y 7° en Capital Federal: así arranca el clima
De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la madrugada en Capital Federal arrancó con cielo despejado y una temperatura de 7°. A las 3 de la mañana, la sensación térmica es de 4 °C, por lo que el frío se hace sentir en el amanecer porteño.
El viento medio sopla a 15 km/h y las ráfagas alcanzan los 30 km/h. La humedad es del 82% y la visibilidad llega a 40 km, con una nubosidad del 7%. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no se esperan precipitaciones para las próximas horas.
El punto de rocío se ubica en 4 °C, la presión atmosférica en 1013 hPa y la cota de nieve en 1300 metros. No hay niebla en la Ciudad, un dato clave para quienes arrancan el día con viajes o actividades al aire libre.
Hace 15 horas
Viernes helado en Capital Federal: cielo despejado y 7° con térmica de 4°
La madrugada de este viernes arranca con cielo despejado y una temperatura de 7° en la Capital Federal, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 4 °C y la humedad llega al 82%, por lo que el frío se siente con fuerza en la ciudad.
El pronóstico del tiempo para esta hora mantiene la probabilidad de lluvia en 0%, la nubosidad alcanza solo el 7% y la visibilidad llega a 40 kilómetros. El viento medio sopla a 15 km/h con ráfagas de 30 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1013 hPa.
Con el punto de rocío en 4 °C y una cota de nieve de 1300 metros, la ciudad queda bajo un escenario seco y frío, sin niebla. La condición del cielo seguirá siendo protagonista en este clima de Capital Federal.
Hace 16 horas
Viernes con cielo despejado en Capital Federal: 7°C y sensación térmica de 4°C
La madrugada porteña transcurre con cielo despejado y una temperatura de 7°C en Capital Federal. Según el registro oficial de las 03:00, la sensación térmica es de 4°C, por lo que el frío se siente con fuerza en la vía pública.
La humedad alcanza el 82% y la probabilidad de lluvia es del 0%, con una nubosidad del 7%. El viento sopla a 15 km/h con ráfagas de 30 km/h, mientras la presión atmosférica se ubica en 1013 hPa.
La visibilidad es de 40 km y el punto de rocío se sitúa en 4°C. No se registra niebla y la cota de nieve está en 1300 metros, condiciones que anticipan una madrugada estable en la ciudad.
Hace 16 horas
Cielo despejado, 7° y sensación térmica de 4°, así arranca la madrugada en Capital Federal
Ahora mismo, la madrugada porteña presenta cielo despejado y una temperatura de 7°, según el Servicio Meteorológico Nacional. El registro oficial de las 03:00 de este viernes marca una sensación térmica de 4°C y una humedad del 82%, así que el frío se siente en cada rincón de la Ciudad.
El pronóstico del tiempo indica 0% de probabilidad de lluvia y una nubosidad mínima del 7%. La visibilidad es de 40 kilómetros, un dato ideal para circular y para quienes transitan la Ciudad a esta hora. El viento medio es de 15 km/h, con ráfagas de 30 km/h.
La presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa y el punto de rocío en 4°C. La cota de nieve está fijada en 1300 metros y no se registra niebla. Seguí el minuto a minuto del clima en El Destape.
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Hace 22 horas
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