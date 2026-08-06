Italia en alerta, Hungría y Rumanía apagan las luces mientras sigue ola de calor en Europa

Apagaron las luces en lugares emblemáticos de Budapest para ahorrar energía debido a la crisis eléctrica en la ciudad.

Italia tomó la medida sin precedentes de declarar el máximo nivel de alerta sanitaria en todas sus principales ciudades debido a las altas temperaturas del jueves, mientras que Hungría apagó ‌las luces de algunos de sus edificios ‌más emblemáticos para ahorrar energía, en un momento en que la ola de calor afecta a gran parte de Europa.

Europa, el continente que se calienta más rápidamente del mundo, se ha visto asolada este verano boreal por un calor sin precedentes y por incendios forestales devastadores, siendo Francia y España los países más afectados en las últimas semanas.

La Unión Europea presionará a sus países miembros para que destinen más fondos a medidas destinadas a reducir el riesgo de incendios forestales, según declaró a Reuters su comisario de Medio Ambiente, mientras ​que los expertos señalaron que ⁠el costo económico de los incendios de este verano boreal ya había superado los 15.000 millones de ‌euros (17.300 millones de dólares).

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Italia está acostumbrada a los veranos calurosos, pero la alerta roja ⁠emitida por el Ministerio de Salud se extendió desde Palermo, ⁠en la isla meridional de Sicilia, hasta Bolzano, en el norte montañoso. La alerta indica una posible emergencia sanitaria, ya que las altas temperaturas prolongadas suponían un grave riesgo para la salud.

Los peregrinos, reunidos bajo un sol ⁠abrasador en la localidad de Asís, situada en lo alto de una colina, fueron rociados ​con agua para refrescarse mientras el papa León XVI realizaba una visita con ‌motivo del 800 aniversario de la muerte de San ‌Francisco.

"Creo que cuando algo te importa de verdad, cuando realmente crees en ello, aunque haga calor, ⁠te esfuerzas", afirmó Miriam Mariotti, voluntaria en el evento.

Los turistas en Roma utilizaban sombrillas para protegerse del sol y se mojaban las manos en las fuentes de la ciudad.

"Intentamos evitar salir durante las horas de más calor del día y, en su lugar, salimos por la tarde o a primera hora de la mañana", ​explicó Gianni Arlotta, ‌visitante procedente de la ciudad de Trieste, en el norte de Italia.

Las temperaturas superaron los 40 grados centígrados el jueves en varias zonas de la región septentrional de Emilia-Romaña, una de las más calurosas de Italia, llegando a los 42,8°C en Bagnacavallo, cerca de Rávena.

Hungría ha apagado por la noche la iluminación decorativa y no esencial de todas las instituciones estatales —incluidos el ⁠Parlamento, la mayor parte del Castillo de Buda y el Puente de las Cadenas— para ahorrar energía.

Los niveles de agua del Danubio, que han alcanzado mínimos históricos, han obligado al país a cerrar en gran parte su única central nuclear, que utiliza el río para la refrigeración, lo que ha llevado al límite la capacidad de suministro eléctrico.

Rumanía se disponía a hundir cuatro barcazas cargadas de rocas en el Danubio para desviar agua hacia su único reactor en funcionamiento y ganar así unos días más de funcionamiento.

Las autoridades de la capital, Bucarest, han reducido la intensidad ‌del alumbrado público en un tercio y han apagado por la noche la iluminación de los edificios emblemáticos y los museos para ahorrar energía.

Los bajos niveles de agua están causando problemas a la navegación en el Rin, en Alemania, donde muchos buques solo pueden navegar con carga parcial, lo que eleva los costos de transporte. El río es una importante ruta de transporte para materias primas como cereales, minerales, carbón y productos petrolíferos.

En Bosnia, ‌los turistas se refugian en las temperaturas constantemente frescas de la cueva de Vjetrenica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, para escapar de las temperaturas exteriores de 40°C.

Vjetrenica, que significa "cueva del viento", se encuentra en el sur de ‌Bosnia y Herzegovina, a ⁠unos 25 kilómetros al norte de la ciudad adriática de Dubrovnik, donde llegan a diario cruceros con miles de visitantes.

El número de visitantes admitidos en la cueva es limitado ​debido a la fragilidad del entorno. Su temperatura constante de 11°C durante todo el año la ha convertido en un refugio tanto para la biodiversidad como para los seres humanos.

(1 dólar = 0,8668 euros)

(Reporte adicional de Antonio Denti, Alex Fraser, Claudia Chieppa, Daria Sito-Sucic, Michael Hogan, Luiza Ilie y Kate Abnett; editado en español por Carlos Serrano)