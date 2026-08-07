En la previa al debate por la derogación de la Ley de Tierras en el Congreso, las miradas volvieron a ponerse en las tierras que ya le pertenecen a extranjeros. La normativa vigente fija un tope del 15% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, con un máximo del 30% para ciudadanos de un mismo país, pero como esos límites no se aplicaron de manera retroactiva, hoy existen varios distritos que lo superan como San Carlos.

Dónde queda San Carlos, la localidad de Argentina con más tierras en manos de extranjeros

San Carlos es un pequeño departamento salteño ubicado en los Valles Calchaquíes, al sur de la provincia de Salta, entre Cafayate y Molinos, en plena precordillera andina. Con paisajes de viñedos de altura, glaciares de escombros y comunidades indígenas, es hoy la localidad argentina con el porcentaje más alto de extranjerización de todo el país: el 59,82% de su territorio pertenece a manos extranjeras, de acuerdo al informe del Gobierno nacional de extranjerización por departamento.

En detalle, la superficie de tierras rurales (Ha) es de 512.297, mientras que la extranjerización (Ha) es de 306.454,25. Detrás del departamento de los Valles Calchaquíes se encuentra muy cerca Molinos, también una ciudad de Salta que cuenta con el 58% de su suelo en manos foráneas.

El 59% de las tierras rurales de San Carlos pertenecen a manos extranjeras, de acuerdo al informe nacional. Crédito: informe Ley de Tierras

San Carlos: qué se puede hacer en el pueblo más antiguo de toda Salta

Ubicado a unos 220 kilómetros de la ciudad de Salta y a 1.624 metros sobre el nivel del mar, San Carlos es considerado el poblado más antiguo de la provincia salteña y con más historia. Se lo conoce como la "Villa de los cinco nombres" por sus sucesivos intentos fundacionales entre 1551 y 1641, producto de la resistencia de los diaguitas calchaquíes a la conquista española. Hoy el sitio integra el Programa Lugares Mágicos del Ministerio de Turismo de Salta, que busca poner en valor su patrimonio histórico y natural.

Entre sus atractivos se destacan el Dique La Dársena, un espejo de agua a pocos kilómetros del pueblo ideal para la observación de aves, y el Dique Los Sauces, una antigua obra de contención sobre el río Calchaquí que hoy funciona más como un paisaje para desconectarse y descansar que como infraestructura activa. Y es que el propio río Calchaquí, que nace en el Nevado de Acay y desemboca en el dique Cabra Corral, atraviesa la zona con sus arboledas de algarrobo y sus playas de arena.

San Carlos es el pueblo más antiguo de toda la provincia de Salta

A esto se suma un gran patrimonio arquitectónico colonial encabezado por la iglesia San Carlos Borromeo, construida a comienzos del siglo XIX, y una fuerte tradición vitivinícola de altura con la elaboración artesanal de vinos pateros, además de cerveza artesanal y una activa vida de peñas folclóricas.

La zona también es un destino elegido por los amantes de la naturaleza: el Valle Calchaquí concentra cerca de la mitad de las más de 650 especies de aves que existen en Salta, y ofrece la posibilidad de cruzarse con guanacos y zorros en el paisaje montañoso. El pueblo también cuenta con la Red de Turismo Campesino, que permite convivir con los pobladores locales y conocer sus costumbres, y el tradicional Carnaval Vallisto de febrero, con topamientos de comadre, destrezas gauchas y bailes populares. Las ferias artesanales de alfarería, plata y telar completan un circuito que combina naturaleza, historia y tradición.