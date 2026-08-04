Final explicado de "El otro padre", la serie de gran éxito en Netflix

"El otro padre", miniserie de drama mexicano. (Crédito de foto: Netflix)

Netflix sumó un nuevo éxito con el estreno de El otro padre, una producción de diez episodios que ha atrapado a la audiencia mediante un dilema familiar desgarrador. La historia comienza con un pedido médico desesperado: Julieta necesita con urgencia un trasplante de riñón para salvar su vida. Sin embargo, las pruebas de compatibilidad genética arrojan un resultado demoledor que cambia todo por completo: Ricardo, el hombre que la crió con devoción durante más de veinte años, no es su padre biológico. Esta revelación deja al descubierto un secreto sepultado por su madre, Maca, quien ocultó durante décadas una infidelidad del pasado con Emilio Martínez, el verdadero progenitor de la joven.

Un desenlace de alta tensión entre la biología y el afecto

El tramo final de la historia alcanza su clímax cuando la búsqueda de un donante deja de ser un mero trámite médico y se convierte en una encrucijada moral. Tras superar el desconcierto inicial, Emilio comprende que Julieta no debe pagar por las equivocaciones de los adultos y decide someterse a las pruebas. Al confirmarse la compatibilidad, accede a donarle el riñón, permitiendo que la intervención médica sea un éxito rotundo y salvando la vida de la joven.

Más allá de la resolución clínica, el final ofrece una profunda reflexión sobre la paternidad: Ricardo deja en claro que el amor construido día a día no se borra con un examen de sangre, conservando intacto su rol de padre. Emilio, por su parte, aporta su donación sin intenciones de desplazar a Ricardo ni exigir un lugar inmediato. Tras la operación, la familia inicia un complejo proceso de sanación donde los secretos quedan atrás, pero las heridas emocionales requerirán tiempo para cicatrizar.

"El otro padre", disponible en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

¿Habrá una segunda temporada en la plataforma de streaming?

En cuanto a la continuidad de la ficción, El otro padre fue concebida como una miniserie con una estructura autoconclusiva que resuelve sus conflictos principales a lo largo de sus episodios. Sin embargo, las brechas emocionales abiertas, como la posible reconciliación matrimonial entre Maca y Ricardo o la evolución de la relación entre Julieta y Emilio, dejan la puerta entornada para nuevos capítulos.

De momento, Netflix no ha confirmado de forma oficial una segunda temporada. Como ocurre habitualmente con las miniseries que se transforman en fenómenos de audiencia, el anuncio de una hipotética secuela estará supeditado al rendimiento sostenido en el catálogo internacional durante sus primeras semanas.