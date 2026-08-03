Moria Casán reveló el problema físico que sufre desde hace varios años a raíz de su formación artística.

Durante la última transmisión en vivo de La Mañana con Moria (El Trece), Moria Casán decidió compartir con la audiencia el problema físico que la acompaña desde hace varios años. Además, reveló que esta problemática le afecta dependiendo el tipo de clima: “Con la humedad que hay, creo que hasta a un bebé le duelen los huesos”.

En ese sentido, reveló que padece de una molestia en uno de sus pies: “Yo tengo un sobrehuesito, mínimo. Me niego a decirle juanete porque es un horror. Es mínimo, en el pie derecho”. Además, explicó el origen del dolor: “Hice mucha punta cuando era bailarina. No solo me hace sufrir. Ayer me latía”.

Finalmente señaló que sus pies continúan en buen estado a pesar de esta protuberancia a raíz de los cuidados que mantuvo durante toda su carrera artística: “Hice muchos años de punta. Tengo muy bien los pies, pero tengo eso mínimo. Después les muestro”.

La formación artística de Moria Casán

Moria Casán se adentró en el mundo artístico desde muy joven, luego de formarse en danza clásica, una disciplina que practicó durante varios años y que incluyó el uso de zapatillas de punta. Gracias a esa preparación y a su experiencia en el baile, a comienzos de la década de 1970 debutó con éxito en el teatro de revista con la obra Cuando la abuelita no era hippie, marcando el inicio de una destacada carrera sobre los escenarios.

Debut de Moria Casán en Cuando la abuelita no era hippie.

A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, Moria fue una de las principales figuras de las carteleras de la avenida Corrientes. Compartió escenario con algunos de los capocómicos más importantes del país, entre ellos Adolfo Stray, Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Su trayectoria también la llevó a presentarse fuera de la Argentina, actuando en escenarios internacionales como el mítico teatro Bim Bam Bum de Chile y en diversos espectáculos realizados en París.