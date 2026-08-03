La Joaqui reveló información desconocida sobre su ruptura con Luck Ra: "Mis hijas”

La Joaqui decidió hablar sobre su ruptura amorosa con Luck Ra y el dolor que atravesaron sus hijas con este hecho.

Tras la abrupta separación de La Joaqui y Luck Ra, confirmada a través de un comunicado oficial, ambos involucrados se mostraron públicamente para expresar sus emociones en distintos medios. Sin embargo, quien más apareció fue la cantante, que brindó distintas notas y reveló la profunda angustia que le causó la ruptura. Asimismo, también decidió hablar sobre el dolor que atravesaron sus hijas a raíz de la separación.

Comunicado oficial de Luck Ra y La Joaqui tras su separación.

En ese sentido, expresó: “El amor es un duelo, pero no es una recuperación. Es aceptar que se acaba una etapa y empezar otra. Yo ya estoy en mi tercera década, soy una señora. Y sé que cuando uno está triste tiende a ser injusto y cruel. Entonces quiero no ser esa clase de persona, quiero ser amable y hablar desde el amor siempre, porque nadie tiene la culpa de cómo yo me sienta”.

Luego habló sobre los rumores que crecieron en redes sociales sobre la posible infidelidad entre Luck Ra y la bailarina Tuli Acosta: “Sé que cuando hay una ruptura es más comercialmente rentable que haya un caos o que las dos parten se odien pero no tengo nada malo que decir de Facu, de hecho me encantaría que le dejen de decir cosas feas”.

El pedido de La Joaqui por sus dos hijas al aire

Además, afirmó: “Es la persona con la que compartí dos años, con la que idealicé un futuro entero. Entonces me parece injusto que por que él sea honesto y diga que ya no siente lo mismo lo fulminen. Ya está, él está tomando una decisión para su vida para ser feliz y es justo que cada uno sea feliz como necesita”.

Finalmente, la cantante reconoció el dolor que le causaron los comentarios sobre sus dos hijas en redes sociales: “Me duele que hablen del tema de mis hijas porque yo nunca cargué a nadie con las responsabilidades de ellas. Es el primer novio mío con el que conviven mis nenas y nunca le pedí a un hombre que las cuide, ni que las lleve al colegio”.

Y sumó: “Siempre me responsabilicé en mi totalidad por mis hijas. Entonces me ofende de ese lado porque se insinúa que yo busco a alguien para hacerlo responsable de las responsabilidades que adquirí de chica porque he vivido rápido. Pero yo siempre me hice cargo de todas mis responsabilidades y jamás cargaría a alguien con ellas”.