Totalmente gratis: llega un ciclo de clases de baile gratuitas a la ciudad de Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires tiene muchísimas propuestas para disfrutar de la cultura y entre ellas se destaca la nueva edición de "Mejor bailemos... Forró" en el Palacio Libertad (ex CCK). Se trata de un ciclo de danza donde se puede aprender a bailar diferentes géneros completamente gratis.

Así es el ciclo de danza en la ciudad de Buenos Aires totalmente gratis

"Mejor Bailemos... Forró" se realizará el próximo jueves 6 de agosto en la Plaza Seca del Palacio Libertad desde las 18 hs. Se trata de otro encuentro del ciclo de danzas que se celebra una vez por mes, en esta ocasión, en conjunto con los jueves de Milonga Federal y las peñas de la ciudad porteña.

No se necesita tener experiencia previa para ir a la clase, solo ropa comoda y ganas de bailar

Con la idea de que la danza es una forma de comunicarse, la propuesta invita a poner en el juego el ritmo, el cuerpo, la coordinación, el encuentro y las emociones para acercarse a otros a través de diferentes géneros y estilos de baile.

La iniciativa está abierta a todas las personas, sin importar la edad, ni la experiencia. En detalle, durante el encuentro del jueves se realizará una clase de iniciación al forró, la tradicional danza folklórica brasileña. El encuentro estará a cargo de Laura Ratier y luego habrá una práctica abierta para todos los niveles de baile, no es necesario ir en pareja ni tener experiencia previa en el género musical o bailando.

¿Cómo adquirir las entradas para el ciclo de danza?

La actividad en el Palacio Libertad, tanto la clase inicial como la práctica posterior, es completamente gratis. Ni siquiera es necesario hacer una reserva previa, ya que el ingreso al ciclo de danza es por orden de llegada hasta agotar la capacidad del lugar. Por eso, se recomienda llegar con tiempo y acudir con ropa comoda para poder bailar tranquilamente.