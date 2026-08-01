Familias de Crimea hacen cola para recibir comidas calientes por ataques de Ucrania a suministro eléctrico

La gente hace fila para recibir comidas calientes en una cocina de campaña en Massandra

Bajo un sol abrasador de verano boreal, un cocinero vertía aceite en enormes ollas colocadas ‌en una calle ‌de la localidad crimea de Massandra, preparándose para servir a decenas de personas que hacían cola para recibir una comida caliente después de que los ataques ucranianos dejaron sin electricidad sus cocinas.

Las ciudades y pueblos de toda Crimea, que Rusia se anexó ​en 2014, han ⁠tenido que hacer frente a un suministro limitado ‌de combustible durante gran parte del verano, ⁠en medio de los ataques ⁠ucranianos contra centrales eléctricas y otras infraestructuras.

Ucrania, cuyas propias ciudades han sido objeto de repetidos ataques desde que ⁠Moscú envió miles de soldados al país en ​2022, afirma que está "llevando la ‌guerra de vuelta a Rusia" ‌al intensificar los ataques en el interior del ⁠país y en el territorio que controla su vecino.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

De pie junto a calderos hirviendo de trigo sarraceno, que más tarde se añadiría a platos de ​carne de ‌vacuno en conserva recalentada, la jefa de la administración municipal de Massandra, Oksana Madyud, afirmó que sus trabajadores atendían a unas 200 personas al día.

"Estamos preparando comidas calientes para ⁠la gente, ya que, dadas las circunstancias actuales, no todo el mundo tiene los medios para preparar comida caliente en cocinas eléctricas", explicó.

Una vecina de la localidad, Marina, comentó que el dolor en la pierna le dificultaba bajar desde su departamento en el décimo piso, pero ‌que la falta de electricidad la había llevado a buscar una cocina de gas y algunos cilindros.

"Allí arriba no hay nada", dijo, refiriéndose a su piso. "Tenemos una cocina eléctrica, y nada más".

Otra vecina de edad ‌avanzada, Alexandra, explicó que el olor de la comida la había atraído hasta allí tras pasar diez días sin ‌electricidad.

"La han vuelto ⁠a conectar hoy, a las 4" de la tarde, pero no estaba segura ​de que las luces siguieran encendidas cuando volviera a casa, añadió.

Con información de Reuters