Viktoria Petrova, peluquera, sobre los mejores colores para mujeres +60: "Aportan luz sin perder naturalidad".

Encontrar un color de pelo para mujer +60 que ilumine el rostro, favorezca los rasgos y además sea fácil de mantener puede convertirse en un desafío, especialmente con el paso de los años. Para muchas mujeres de esta edad, la búsqueda ya no pasa por conseguir el rubio más claro, sino por encontrar un tono elegante que acompañe su imagen y mantenga la salud del pelo.

La peluquera y especialista en coloración Viktoria Petrova explicó en diálogo con Telva que en los últimos años cambió la manera de pensar los rubios. Mientras antes muchas clientas buscaban aclaraciones extremas, ahora la tendencia apunta a tonos más naturales, sofisticados y personalizados. "Aportan luz sin perder naturalidad", asegura Petrova al hablar de los colores que más están eligiendo sus clientas.

Los colores más elegidos para mujeres +60 este 2026

Según la experta, tanto mujeres de 30 como de 60 años muestran un interés creciente por los rubios beige, los tonos arena y los mantequilla suaves, opciones que permiten iluminar la melena sin generar un efecto artificial. La especialista señala que uno de los principales errores al buscar un rubio es enfocarse únicamente en llegar a un determinado nivel de claridad sin tener en cuenta las características del cabello. "Dos mujeres pueden querer exactamente el mismo rubio pero se necesitan caminos completamente distintos para conseguirlo", explica.

Para Petrova, el objetivo no debería ser aclarar el cabello a cualquier precio, sino conseguir un color que pueda mantenerse bonito con el paso del tiempo. "El verdadero lujo no es aclarar más sino conservar mejor el cabello", sostiene la peluquera, que desarrolló su propio método de trabajo basado en el diagnóstico, la recuperación de la fibra capilar y la transformación.

La clave: un rubio natural que tu color natural de base pueda soportar

A partir de los 60 años, el cabello suele cambiar su textura, densidad y forma de reflejar la luz. Por eso, la experta recomienda dejar atrás los rubios demasiado blancos o artificiales y apostar por colores que aporten luminosidad de manera estratégica. "El rubio más bonito no es el más claro ni el más llamativo, es el que parece natural en esa persona, el que armoniza con ella, el que ilumina sin imponerse", afirma Petrova.

Entre los tonos que más favorecen en esta etapa se encuentran los rubios cálidos y neutros, como los beige, los arena y los mantequilla suaves. La clave, según la peluquera, está en adaptar el color a factores como el tono de piel, el color de ojos, la base natural del cabello y también la personalidad de cada mujer. Además, Petrova destaca que muchas mujeres no buscan necesariamente dejar de teñirse, sino reducir el mantenimiento constante.

En estos casos, una transición bien planificada hacia las canas o una coloración más integrada puede ser una alternativa elegante y cómoda. "Muchas mujeres no quieren necesariamente dejarse las canas, lo que realmente quieren es dejar de ser esclavas del mantenimiento", explica la especialista. Para conseguir un resultado favorecedor, la peluquera recomienda evitar los cambios demasiado bruscos y trabajar el cabello de manera progresiva. Pasar de una base oscura a un rubio muy claro en una sola sesión puede afectar la calidad de la fibra capilar y no siempre garantiza el resultado esperado.