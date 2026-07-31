Ver gratis a la Filarmónica en el Teatro Colón: cómo inscribirse y cuándo será. Foto: GCBA

La Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Ciudad abrió una nueva inscripción para quienes deseen ver un ensayo general de la Orquesta Filarmónica en el Teatro Colón. El programa Tu barrio al Colón se encuentra vigente desde abril y permite disfrutar de los repertorios en la previa a las funciones oficiales, con entrada gratuita.

En esta oportunidad, ya se encuentra habilitada la inscripción para asistir a los ensayos del viernes 21 y el sábado 29 de agosto, ambos a las 11 horas. Las entradas se gestionan a través de BOTI, el asistente virtual inteligente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que funciona principalmente a través de WhatsApp para hacer trámites, sacar turnos y consultar información pública las 24 horas.

El Gobierno porteño abrió la inscripción para asistir a dos ensayos generales de la Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón. Foto: GCBA

De esta manera, cada ensayo ofrece 800 ubicaciones, distribuidas mediante la entrega de 400 accesos con acompañante incluido. Los asistentes ocupan plateas y palcos del Teatro y pueden disfrutar de una experiencia similar a la de una función oficial. Para participar es necesario contar con un usuario MiBA y cada vecino puede solicitar hasta dos ubicaciones. Los lugares se asignan por orden de inscripción hasta agotar los lugares disponibles, que se agotan rápidamente por la alta demanda.

Cómo será el repertorio del viernes 21 y sábado 29 de agosto

El primer ensayo corresponde al recital "Mitos en Sinfonía", el cual contará con dirección de Sasha Yankevych y la participación de la mezzosoprano Dara Savinova. El programa incluirá las piezas Faust et Helene, de Lili Boulanger; Siegfried ́s Idyll, de Richard Wagner; y la Obertura Fantasía, de Tchaikovsky.

El segundo es el ensayo general de "Dos miradas de Rusia", concierto que será dirigido por Srba Dinic y contará con la actuación de Aristo Sham, ganador del concurso Van Clilburn 2025, con la Sinfonía nº 15 de Dmitri Shostakovich y el Concierto para piano nº 3 de Serguéi Rachmaninoff.

Cada función tiene una duración de aproximadamente 75 minutos. El programa forma parte de las celebraciones por el 80° aniversario de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Es una gran oportunidad para vivir una experiencia musical de primer nivel en uno de los teatros más importantes del mundo. No es necesario abonar entrada, es gratuita, pero si se recomienda reservar con anticipación los tickets ya que se agotan rápidamente.